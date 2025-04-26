窮人的黃金翻身？美媒：錯過黃金行情可買「它」

美媒認為，倘若投資人錯過黃金行情，不妨關注白銀。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，倘若以史為鑑，金價這波漲勢可能還有進一步上行空間，但黃金的光芒也可能很快被另一種不那麼受青睞的貴金屬蓋過，那就是白銀。由於白銀相較黃金便宜，也被稱為「窮人的黃金」。

報導指出，黃金在投資界是一個有爭議的話題，既有熱情的擁護者，也不乏批評者。以過往歷史觀察，從長遠來看，黃金的表現遠遜於股票，但在市況不佳時，黃金也容易持續跑贏股票，白銀的漲勢則往往會在滯後一段時間後跟隨黃金。

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不過，現在考慮大舉買入黃金會讓投資者感到有些不安，也是情有可原。本週，以美元計價的黃金價格創歷史新高，之後有所回落，原因在於川普軟化涉及貿易衝突和聯準會問題的措辭。儘管如此，過去12個月，金價累計上漲已達41%。

幸運的是，歷史表明，白銀可能會緊隨其後。過去一年，白銀上漲約23%，表現雖不如黃金，仍遠遠超過了同期標普500指數6%的報酬率。這可能與白銀的雙重屬性有關，白銀在很大程度具有和黃金一樣的避險性質，有望在通膨、戰爭和社會衝突等情況保值。

但與黃金相比，白銀還有更多的工業用途，例如用於電子產品和太陽能電池板，令白銀對經濟波動更為敏感。因此，當市場開始擔心經濟衰退時，黃金的表現往往優於白銀，至少在初期是這樣。

有些人會關注金銀價格比，判斷黃金何時過熱。截至上週三，每盎司黃金價格是白銀的98倍，低於早些時候的逾100倍。過去30年的平均價格比是68倍。在此期間，唯一一次價格比過度失衡是在2020年3月新冠疫情最初的恐慌期，當時達到113倍。此後的12個月，白銀價格上漲73%，黃金價格僅上漲8%。

報導說，即使在金融危機期間，金銀價格比從未突破100倍。但該比率確實從2008年6月的53倍急劇上升至同年11月的80倍，在接下來的12個月，白銀上漲81%，而黃金上漲44%。在2016年初那波不太為人所知的市場恐慌中，該比率也突破了0倍，再次引發白銀隨後優於黃金的表現。

這一次，有什麼因素可能打破這種模式呢？由於白銀對經濟的敏感度高，真正具有破壞性的全球貿易局面或許會起到這種作用。但即便是全球金融危機引發的那場經濟衰退，也在2009年6月就結束了，這使得白銀持有者能夠同時受益於Fed的貨幣寬鬆政策和工業需求的周期性回升。

報導認為，若想要對沖最壞的情況，黃金仍然比白銀更有優勢。如果情況沒有那麼糟糕，歷史經驗表明，投資者即使在投資組合中保留黃金這位老友，也應該是時候引入新朋友了。

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