飲料公司捧71億現金上門增資 意外爆出中國紫光爛攤慘況

中國長江存儲遭美制裁，近期獲得新資金。（取自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國長江存儲曾是紫光集團子公司，紫光破產後，湖北國資集團出資買下紫光所持股權，成為長江存儲主要股東，目前已被美列入黑名單，設備、材料採購均受限制。近日養元飲品發布公告，旗下泉泓投資以現金出資方式，對長江存儲控股（長江存儲母公司）增資16億人民幣（以下同，約台幣71.5億），意外曝光長江存儲控股去年前三季虧損達8421萬（約台幣3.7億）。

除了養元飲品，參與長江儲存母公司增資的還包括：農銀金融資產投資有限公司、建信金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司、上海國有資產經營有限公司、中國互聯網投資基金（有限合夥）、央視融媒體產業投資基金（有限合夥）等15家機構，股東也從7家增加至23家。

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交易完成後，長江存儲控股註冊資本由原本的1052.7億元增至1118.12億元（約台幣4705至4998億），武漢國資湖北長晟發展有限責任公司、武漢芯飛科技投資，仍為第一、第二大股東，股權分別被稀釋至26.89%、25.69%；中國國家大基金一期、二期股權被稀釋至12.13%、11.53%。

公開資料顯示，長江存儲控股旗下最核心的資產包括長江存儲、武漢新芯。長江儲存成立於2016年7月，專注設計、製造3D NAND快閃記憶體。2022年7月，紫光集團完成破產重整，當地國資湖北省科技投資集團出資51億元（約台幣228億），買進紫光集團所持長江儲存股權，成為其主要股東。

2022年10月，美國政府祭出口管制新規，涉及不超過18奈米的DRAM記憶體、128層或以上的NAND記憶體，長江儲存發展受限。同年12月，長江儲存被美國列入實體清單，設備、材料等採購進一步受限。受制裁之後，長江儲存不僅無法擴產，目前產線也受影響。

長江儲存控股旗下另一家企業武漢新芯成立於2006年，是中國國內領先的半導體特色製程12吋晶圓代工廠，2024年前三季，武漢新芯營收為31.46億元（約台幣141億），歸母公司淨利1.38億元（約台幣6.2億）。

長江存儲控股經營承壓，養元飲品公告雖未揭露長江儲存控股的營收，僅揭露2024年前三季虧損8421萬元。從武漢新芯呈現獲利，母公司長江存儲控股卻虧損的狀況觀察，表明子公司長江存儲可能是拖累營運績效的主因。

養元飲品還在公告中提示風險，此次投資受產業週期、國際貿易摩擦、技術發展、固定資產折舊、毛利率波動等因素的影響，面臨一定的經營風險，投資收益存在不確定性。

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