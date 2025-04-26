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聯邦銀行母親節公益園遊會高雄登場 致力於ESG深化實踐

2025/04/26 16:26

2025聯邦銀行母親節公益園遊會高雄場，左起為聯邦銀行總經理許維文、董事長林鴻聯、高捷董事長楊岳崑長、壽山動物園主任莊絢智、一卡通總經理鄭鎧尹，一同揮動強棒。（聯邦銀行提供）2025聯邦銀行母親節公益園遊會高雄場，左起為聯邦銀行總經理許維文、董事長林鴻聯、高捷董事長楊岳崑長、壽山動物園主任莊絢智、一卡通總經理鄭鎧尹，一同揮動強棒。（聯邦銀行提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為歡慶母親節並響應台灣2050年達成淨零碳排的國家目標，聯邦銀行今天（26日）於高雄文化中心，舉辦母親節公益園遊會「聯邦童樂會，ESG馨未來」，打造沈浸式親子園遊會；聯邦銀行董事長林鴻聯親自出席，他強調將致力於ESG的深化與實踐。

這場母親節公益園遊會，由聯邦銀行董事長林鴻聯、總經理許維文、高雄捷運董事長楊岳崑、一卡通公司總經理鄭鎧尹、副總王治純、壽山動物園主任莊絢智等人一同揮動強棒、見證「聯邦永續未來」的行動與決心。

林鴻聯表示，聯邦銀行致力於ESG的深化與實踐，ESG不只是三個字拼湊在一起，未來聯邦銀行還有很多想達成的目標，這條路還很長遠，配合這次在高雄舉辦的母親節園遊會，鼓勵大家用愛與關懷的精神，一起讓社會、環境、地球變得更好，也敬祝全天下女性朋友們母親節快樂。

聯邦銀行家庭日經典活動「水球大戰」熱鬧開打！主管與同仁在歡笑與水花中，共度難忘周末。（聯邦銀行提供）聯邦銀行家庭日經典活動「水球大戰」熱鬧開打！主管與同仁在歡笑與水花中，共度難忘周末。（聯邦銀行提供）

現場安排豐富、有趣兼顧教育意義的多樣活動，除了聯邦銀行吉祥物「MYKONOS」及高捷人氣「蜜柑站長」與大家同樂，還有各項親子互動遊戲與永續行動沈浸式體驗活動。

聯邦銀行表示，今年活動聚焦以「全民永續行動」為核心，設置「ESG 知識+」、「ESG 總動員」、「綠能小勇士」、「低碳英雄挑戰」及「永續工坊」五大互動體驗區，從食衣住行育樂六大面向，推廣環境保護、資源循環再利用、節能減碳及保育動物認養知識。透過推廣低碳飲食、省水裝置 DIY、環保袋 DIY、台灣五大綠能應用互動區，讓民眾親身體驗永續行動的可行性與迫切性。

為感謝母親的辛勞奉獻，聯邦銀行特別打造「寵愛媽咪專區」，提供免費按摩舒壓、編髮造型、手部彩繪等服務，同時分送來自彰化田尾鄉的康乃馨花束。

母親節公益園遊會也是聯邦銀行年度員工家庭日，現場最受矚目的，莫過於聯邦銀行最經典熱鬧的「水球大戰」，由董事長林鴻聯、總經理許維文率隊熱血登場，與同仁及民眾展開一場歡笑不斷的水球對決。

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