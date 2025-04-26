全國消費上漲、富裕城市卻大跌 中國遭諷數據造假

中國2大一線城市3月消費大跌。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有人認為，面對美國關稅戰，中國龐大內需市場是叫陣川普的王牌之一，事實恐非如此。根據最新統計，全中國最富裕的大城市北京和上海消費也撐不住了，北京3月社會消費品零售額慘摔近10%，上海3月份消費品零售總額更大降14.1%。財經網紅直言，2大城市消費下滑，全中國3月社會消費品零售總額卻增長4.6%，證明消費數據嚴重造假。

根據北京、上海統計局最新公布的數據顯示，2025年第一季北京及上海社會消費品零售總額分別下降3.3%及1.1%，北京降幅比2024年全年擴大0.6個百分點，上海降幅雖收窄2個百分點，仍呈現下降。

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若觀察3月份數據，北京當月消費品零售額較去年同期大跌9.9%至1049億人民幣（以下同，約台幣4689億），跌幅接近10%，北京的消費仍處於冰冷的寒冬之中。

上海統計局官網雖然還未公佈3月份的零售總額數據，中媒則根據上海在4月23日公佈的《2025年第一季上海市國民經濟運行情況》中，披露了該市第一季消費品零售總額為4057.45億人民幣（約台幣1.81兆），年減1.1%，減去其官網已公開的1-2月的消費品零售總額2777億元（約台幣1.24兆），上海3月份的消費品零售總額為1280億元（約台幣5721億），比去年3月的1491億元（約台幣6664億），大幅下降14.1%。

中媒直言，在中美貿易戰日趨升級的時候，中國國內市場的需求決定反制美國關稅的底氣。未料，中國國內最重要、最繁華、收入最高、市區人口最多的兩個城市，向來是中國消費市場的標桿，3月消費卻比1月至2月春節期間還糟糕，「這就需要引起我們的高度警覺了」。

對於中國2個富裕城市3月消費負成長，而全中國3月消費卻成長增長4.6%一事，有人解讀為中國「以舊換新」等政策帶動所致。對此，網紅小翠在個人YT頻道「小翠時政財經」直指，中國統計局為了造出偏高的消費數據，偷偷下調去年的基數。

另外，他還指出，中國去年啟動以舊換新活動，商品應該是打折出售，但去年中國統計局曾透露，依照原價計算CPI及消費數據，又產生一部份「水分」。

小翠指出，這2天再次證明統計局消費數據嚴重造假，那就是中國兩個一線城市剛公布今年第一季經濟數據，結果顯示中國最富裕、消費能力最強的超級大城市，上海及北京第一季消費竟然都下滑，如果連北京和上海消費都上不去，其他二三線城市、縣城農村不可能有更高的消費能力，連北京和上海的消費缺口都能補上，最後還能讓全中國消費大漲4.6%。

網友紛紛留言嘲諷，「現在中國唯一的一架馬車只剩中國統計局了」、「今年可能是未來10年內水分最低的一年」、「看來中央跟地方沒講好哦！作弊做半套的，真的很有趣」。

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