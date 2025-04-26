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英特爾翻身仗？逾2萬員工恐丟飯碗 陸行之曝「毒瘤」不割難翻身

2025/04/26 15:12

英特爾（Intel）新任執行長陳立武新上任後進行改革。（彭博資料照）英特爾（Intel）新任執行長陳立武新上任後進行改革。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）新任執行長陳立武新上任後進行改革，除了精簡領導團隊，還預計裁員超過2.18萬人，佔全球員工總數的逾20%，對此半導體分析師陸行之在臉書發文表示，雖然他看好陳立武的一連串改革，但質疑「代工毒瘤不割，阿斗（指英特爾）有機會翻身嗎？」

陸行之指出，每次英特爾換CEO，第1件事就是裁員，第2件事就是改財報產品分類。他坦言，相比前CEO季辛格是個吹牛王，他看好陳立武的一連串改革，但困難點在於，公司積弊數年，要看到新產品重新有競爭力，代工業務發展需要很久時間，而且全員工及董事會都要配合改革。

陸行之強調，英特爾第2季營收獲利指引乏善可陳，但砍資本開支、砍多層組織架構，及砍營業費用、成本結構及效率肯定會有些改善，加上川普可能把非美半導體關稅提高，也有利於英特爾，「但代工毒瘤不割，你們覺得阿斗有機會翻身嗎？」

英特爾財報公布，第1季營收126.7億美元（約新台幣4124億元），優於市場預期的123億美元（約新台幣4003億元）；淨虧損8億美元（約新台幣260億元），每股虧損0.19美元；經調整毛利率39.2％。

但英特爾財測令人失望，預期本季營收介於112億至124億美元（約新台幣3645億元至4036億元），中間值為118億美元（約新台幣3840億元），遠低於分析師平均預期的129億美元（約新台幣4199億元）。

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