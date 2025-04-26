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台灣超夯！日本人黃金週出國旅遊首選地曝光

2025/04/26 15:10

今年日本黃金週的海外旅行目的地，台灣相當受到歡迎。（彭博資料照）今年日本黃金週的海外旅行目的地，台灣相當受到歡迎。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本每年4月底到5月初有多個連假，被稱為黃金週，根據日媒報導，今年日本黃金週的海外旅行目的地，台灣相當受到歡迎。

根據日本jwing.net網站，樂天旅遊公布的黃金週旅遊趨勢報告，日本旅客選擇出國的前5大熱門目的地中，台灣穩居第1，南韓、夏威夷、關島及泰國則分居2到5名。

日本最大旅行社之一JTB則表示，由於新冠疫情，很長一段時間人們都無法出遊，因此感覺大家現在都有出遊的想法，尤其是出國旅行。

JTB指出，除了國內地區之外，韓國、台灣等海外鄰近日本的地點很受到歡迎。

而上週日本愛知縣常滑市中部國際機場宣布，4月26日至5月6日的國際航班預訂量總計16萬3039人次，約為2024年的1.4倍，與新冠疫情蔓延前的2019年相比，遊客數量已恢復至約75%，其中最受歡迎的目的地是台灣和香港，其次是南韓和東南亞。

日本旅行社巨頭HIS的數據則顯示，今年日本預計出國的人數與去年同期相比增加96.9%，其中首爾、台灣、曼谷都是旅遊目的地首選。

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