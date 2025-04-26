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台灣入榜？美關稅談判新框架曝光 18國先磋商、中國沒份

2025/04/26 14:11

美媒披露，川普政府已經為關稅談判制定一個新框架，美方初步將與18國先行磋商。（彭博）美媒披露，川普政府已經為關稅談判制定一個新框架，美方初步將與18國先行磋商。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》引述知情人士說法稱，川普政府已經為關稅談判制定一個新框架，包括關稅和配額、非關稅貿易壁壘、數位貿易；產品原產地規則及經濟安全等，美方將根據新框架與大約18個主要貿易夥伴進行談判。至於中國的談判路徑可能不適用此框架，因為川普對中課徵至少 145% 對等關稅，比其他國家高很多。

報導指出，為了簡化對等關稅的談判，美方談判官員計劃使用美國貿易代表署 （USTR） 制定的新框架，列出談判主要類別，例如關稅和配額、非關稅貿易壁壘、數位貿易、產品原產地原則、經濟安全和其他商業問題。

知情人士稱，美國官員將在這些類別中分別闡明對個別國家的要求，且隨著該政府獲得更多意見，這份文件可能會發生變化。

美國貿易代表署一位發言人表示，「USTR正在一個有組織且嚴謹的框架下開展工作，並與有意願的貿易夥伴迅速推進（關稅協議），川普和USTR已經表明了美國的目標，我們的貿易夥伴非常清楚他們各自能夠提供什麼」。

知情人士稱，美國打算在未來2個月內，根據這一新框架與約18個主要貿易夥伴進行滾動式談判。初步計劃是第一週與6個國家進行談判，第二週與另外6個國家談判，第三週再與剩餘6個國家談判，然後重複進行，直到美國政府自行設定的7月8日最後期限。

屆時，未能達成協議的國家將受到對等關稅的打擊，除非川普進一步延長他實施90天的暫停期。

一位知情人士強調，如果談判遇到障礙，計劃中的談判時間表可能會延遲。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）本週表示，美方已收到貿易夥伴提交的18份書面貿易提案，目前正在審閱中。

報導稱，目前不清楚那些國家將按照 USTR 的框架談判，又有哪些國家會採取不同的談判方式。舉例來說，印度的談判似乎比大多數國家有更多進展，當副總統范斯 （JD Vance） 本週拜訪新德里時，似乎已和印度政府就大致的談判條款達成共識。

至於中國的談判路徑可能不適用於此框架，因為川普對中國課徵至少 145% 的對等關稅，比其他國家高得多。墨西哥與加拿大因為不在對等關稅名單中，因此也不太可能採用此框架。

知情人士表示，其他國家的貿易談判目前應該仍在高層對話的一般階段，甚至有貿易夥伴稱美國尚未提出具體的協商條款，歐盟就是其中之一，但 USTR 不認同歐洲的說法。

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