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廣達林百里：關稅未影響訂單 明年AI客戶需求沒變

2025/04/26 13:13

林百里看好廣達今年營運續創新高。（記者方韋傑攝）林百里看好廣達今年營運續創新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里今日出席集團年度家庭日活動，強調AI現在的發展程度「如果有7步，現在才第2步」，目前在手訂單並未因為美國對等關稅產生變化，「有多少就給多少，尤其這幾個月趕快趕貨」，至於是否影響明年，「我們客人給的需求是沒變，資料中心是很重要的投資，他不投、別人投，（自己）就落後」。

林百里指出，廣達未來的生產形式可能會是「總鋪師的商業模式」，也就是「客人要我們去哪裡做（生產），我們都可以」，由於集團今年的訂單數量比去年更多，能夠打破美中貿易戰產生的干擾，因此全年業績表現也將再創新高。有鑑於AI基礎設施的規模還會擴大，廣達全球9個組裝廠區都已經準備就緒。

林百里表示，台灣供應鏈的完整性比較難以複製，因此前往新的國家佈局區域製造相對不易，但是廣達仍有信心應對挑戰，此外，除了代工事業，集團未來的研發工作也將持續超前部署，讓研發據點「不見得只在台灣」，而是嘗試走向國際，「這是一定要變，不然永遠一條蟲，變不了蝴蝶」，現在廣達已不同於以往，「我們獲利變多、投資更多做研發」。

林百里強調，唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」，現在生成式AI應用滿地開花，運行成本逐年降低，就算後續發展路途依舊漫長，「我對未來是充滿非常多信心」。

〇川普多變 無從回覆

林百里提到，觀察川普政策時常變動，對於科技產業未來發展「只能講趨勢」，否則講得太細，一旦川普又變，反而會讓相關看法形同白講。

以筆電產品而言，客戶付關稅，並將成本轉嫁給消費者，因此終端產品會漲價，但AI伺服器並非如此，不會因為設備漲價、AI服務就漲價。

林百里用餐廳比喻，「烤箱漲價，他（店家）的餐點不會漲價，是雞肉漲價、餐點才會漲價」，對於伺服器，電費就是雞肉，最直接影響運行成本，整體來看，在AI伺服器長期運作之下，機器設備本身所佔的成本並不高。

〇沒有退休時間表

林百里說，關於自己何時退休是個好問題，自己現在也沒有答案，「人在江湖，身不由己」，現在公司生意越來越好，身體情況也越來越好、鬥志越來越強，尤其攜手集團員工共同奮戰，從代工玩到研發，要繼續為5年後的未來強化佈局。

廣達董事長林百里今日出席集團年度家庭日活動。（記者方韋傑攝）廣達董事長林百里今日出席集團年度家庭日活動。（記者方韋傑攝）

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