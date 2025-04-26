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台灣也能拍IU同款黃白花美照 台電魚木花季滿開中

2025/04/26 10:58

台電加羅林魚木4月迎來盛放花期，不用特地飛去濟州島，就能一解賞花癮，拍出韓劇唯美氛圍。（台電提供）台電加羅林魚木4月迎來盛放花期，不用特地飛去濟州島，就能一解賞花癮，拍出韓劇唯美氛圍。（台電提供）

台電加羅林魚木4月迎來盛放花期，不用特地飛去濟州島，就能一解賞花癮，拍出韓劇唯美氛圍。（台電提供）台電加羅林魚木4月迎來盛放花期，不用特地飛去濟州島，就能一解賞花癮，拍出韓劇唯美氛圍。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕韓劇《苦盡柑來遇見你》掀起一波出國賞花熱潮，但在台北溫羅汀巷弄內，其實就隱藏著一處絕美賞花秘境，台電加羅林魚木4月迎來盛放花期，翠綠細芽換上一身黃白花團的嬌嫩春裝，不用特地飛去濟州島，就能一解賞花癮，拍出韓劇唯美氛圍。

台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是40多年前台電員工為祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，直至一名台大學生撿拾花株帶回研究，才發現這棵「菩提樹」，其實是來自海洋另一端，大洋洲加羅林群島原生的珍貴加羅林魚木。而在台電人的悉心照料下，每逢春日來臨，魚木盛放的黃白花團便隨風舞動，吸引民眾駐足欣賞，成為賞花與網美打卡的巷弄秘境。

為讓更多人能親近五層樓高的滿開花景，台電2016年啟動公共藝術空間改善計畫，拆除魚木所在角落圍牆、遷移電力設備，並以不開挖方式設置賞花開放空間及露天涼椅，讓民眾可輕鬆縱覽魚木盛開花景，也提供樹根健康生長空間，2018年榮獲臺北市政府首屆樹木保護獎「臺北樹益獎」肯定。

台電表示，4月是加羅林魚木花季，現正盛開中，歡迎民眾把握機會一睹繁花絢爛的台電魚木，而民眾5月起收到的電費帳單也可見魚木的美麗身影，進一步收藏魚木之美。

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