晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大立光、先進光電爆內線交易 涉案2員工交保

2025/04/26 10:38

中檢偵辦的內線交易，是否為先進光電公司發行私募股票，由大立光全數認購的交易案，中檢並未證實。（資料照）中檢偵辦的內線交易，是否為先進光電公司發行私募股票，由大立光全數認購的交易案，中檢並未證實。（資料照）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天（25日）指揮法務部調查局台北市調查處，偵辦光學大廠大立光、先進光電公司員工疑似涉嫌內線交易案，搜索15處所並傳喚偵訊10人（含證人1人），漏夜偵訊後，今晨初步認定部分被告涉嫌違反證券交易法的內線交易罪，諭知大立光公司的姚姓經理50萬元交保，姚姓經理的盧姓朋友50萬元交保，先進光電公司的總經理室楊姓女經理，以及她的廖姓丈夫各15萬元交保，其餘6人請回。

至於此內線交易案，是否於2021年間先進光電公司發行2萬張私募股票由大立光全數認購，有人於公開訊息發布之前即提前進場買先進光電股票賺取價差有關，中檢並未證實。

台中地檢署指出，法務部調查局台北市調查處於去年9月，報請中檢指揮偵辦這起涉嫌內線交易案， 昨天由中檢特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮北市調查處，持法院核發搜索票，搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，傳喚犯罪嫌疑人9人、證人1人到案。

中檢強調，此案是股票上市的大立光公司、上櫃的先進光公司員工與親友，於2021年大立光公司、先進光電公司，分別在公開資訊觀測站發布重大訊息之際，他們涉嫌於知悉重大消息之後，至消息公開之前的禁止交易期間，違法進行先進光電公司的股票交易。

中檢偵訊至今天凌晨，初步認定部分被告，涉嫌違反證券交易法的內線交易罪嫌 ，諭知大立光公司姚姓男經理，及其盧姓友人（外部人）各50萬元交保，先進光電公司總經理室的楊姓女經理與廖姓丈夫（外部人），各15萬元交保，其餘6人請回。

中檢強調，後續仍將持續調查釐清案情，維護投資人權益、保障證券交易市場健全發展。

大立光則是在昨天下午發布重訊指出，指該公司是配合檢調單位執行搜索調查，檢調的調查與該公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財