大立光、先進光電爆內線交易 涉案2員工交保

中檢偵辦的內線交易，是否為先進光電公司發行私募股票，由大立光全數認購的交易案，中檢並未證實。（資料照）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天（25日）指揮法務部調查局台北市調查處，偵辦光學大廠大立光、先進光電公司員工疑似涉嫌內線交易案，搜索15處所並傳喚偵訊10人（含證人1人），漏夜偵訊後，今晨初步認定部分被告涉嫌違反證券交易法的內線交易罪，諭知大立光公司的姚姓經理50萬元交保，姚姓經理的盧姓朋友50萬元交保，先進光電公司的總經理室楊姓女經理，以及她的廖姓丈夫各15萬元交保，其餘6人請回。

至於此內線交易案，是否於2021年間先進光電公司發行2萬張私募股票由大立光全數認購，有人於公開訊息發布之前即提前進場買先進光電股票賺取價差有關，中檢並未證實。

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台中地檢署指出，法務部調查局台北市調查處於去年9月，報請中檢指揮偵辦這起涉嫌內線交易案， 昨天由中檢特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮北市調查處，持法院核發搜索票，搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，傳喚犯罪嫌疑人9人、證人1人到案。

中檢強調，此案是股票上市的大立光公司、上櫃的先進光公司員工與親友，於2021年大立光公司、先進光電公司，分別在公開資訊觀測站發布重大訊息之際，他們涉嫌於知悉重大消息之後，至消息公開之前的禁止交易期間，違法進行先進光電公司的股票交易。

中檢偵訊至今天凌晨，初步認定部分被告，涉嫌違反證券交易法的內線交易罪嫌 ，諭知大立光公司姚姓男經理，及其盧姓友人（外部人）各50萬元交保，先進光電公司總經理室的楊姓女經理與廖姓丈夫（外部人），各15萬元交保，其餘6人請回。

中檢強調，後續仍將持續調查釐清案情，維護投資人權益、保障證券交易市場健全發展。

大立光則是在昨天下午發布重訊指出，指該公司是配合檢調單位執行搜索調查，檢調的調查與該公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

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