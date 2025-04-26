暫緩關稅因債券動盪？川普否認：「債市慌了但我沒有」

川普強調，債市的動盪並非他暫緩關稅的原因。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，近期債券市場的大幅波動並未讓他在貿易戰上卻步。川普在週五（25日）刊出的《時代》雜誌專訪中強調，他並不擔心在宣布對外徵收關稅、他稱為「解放日」（Liberation Day）之後，債市出現的劇烈走勢，強調債市的動盪並非他暫緩關稅的原因。

《商業內幕》報導，在川普4月2日宣布全面關稅政策後，美國10年期公債殖利率一度飆升至4.45%，創下自1月以來新高。最終，川普宣布對大多數關稅實施90天暫緩，但他告訴《時代》雜誌，他做出的這項決定，與債券市場的拋售無關，並強調債市的反應並未讓他感到憂慮。

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川普說：「我不是因為這個原因才這麼做的。我這麼做，是因為我還沒拿到我要的數字。我已經與許多國家見過面、打過電話，我甚至不想讓他們加入。」

川普強調：「雖然債市出現恐慌情緒，但我沒有。」

然而，這和川普當時在宣布暫停關稅後，對媒體的說法似乎有所矛盾。他對記者說：「債券市場非常複雜。我當時在觀察它，但你現在看看，簡直是完美。債市現在看起來很漂亮。但我昨晚看到有人有點不安。」

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈瑟特（Kevin Hassett）隨後表示，債券市場的拋售，促使川普在暫停關稅的決策上加快腳步。

川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）皆表示，政府關注的是10年期美國公債殖利率。這個關鍵指標影響美國的整體借貸成本，而川普希望這個成本可以下降。

貝森特2月對《福斯商業新聞》（Fox Business）表示：「他（川普）和我都在關注10年期公債殖利率。他希望能夠降低。他並不是要求聯準會降息。」

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