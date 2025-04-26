國際油價週線收黑 專家喊「短期無望大漲」

國際油價週五（25日）小幅上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（25日）小幅上漲，但本週整體仍收跌，因市場預期供應過剩，以及美中關稅談判的不確定性，對市場構成壓力。

美國西德州中級原油期貨上漲23美分，至每桶63.02美元，本週跌幅為2.6%。

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布蘭特原油期貨上漲32美分，收報每桶66.87美元，本週跌幅為1.6%。

中國週五宣布部分美國進口商品將免於加徵高額關稅，顯示全球2大經濟體間的貿易戰可能緩解。不過，北京隨後迅速否認美國總統川普所稱雙方正在進行談判的說法。

盛寶銀行分析師漢森（ Ole Hansen） 表示：「由於全球主要石油消費國間的貿易戰持續，以及市場推測OPEC+可能從6月起加快增產，交易商目前認為，油價短期內進一步上漲的可能性不大。」

受關稅爭端引發的全球需求疑慮與金融市場拋售影響，油價在4月初一度跌至4年來新低。

儘管經濟疲軟恐導致需求減少，但供應則可能進一步增加。

《路透》本週稍早報導，有數個OPEC+成員國已表示，該組織可能會在6月連續第2個月加快增產步伐。

此外，若俄烏戰爭結束，也可能使更多俄羅斯石油重返國際市場，進一步增加供應。

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