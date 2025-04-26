才甩暴跌陰霾！黃金又大跌了

黃金價格週五（25日）下挫。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（25日）下挫近2%，本週週線收黑，主因是美元回升，而且報導披露中國免除部分美國商品的關稅，代表美中關稅僵局有緩解跡象，為金價帶來壓力。

紐約黃金期貨下跌1.5%至每盎司3298.40美元；黃金現貨價下跌1.7%，報每盎司3292.99美元，盤中稍早曾下跌2%。

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《路透》報導，金價本週累計下跌1.2%。 道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「關稅的緩和明顯打壓金價，但目前我們還沒有看到大規模的平倉。但是我們知道，過去幾個交易日以來，投資人只要看到低檔就買進，因此我們認為黃金將重返上升軌道。」

據悉部分中國企業接獲通知，中國考慮讓部分美國商品免除125%關稅，並要求企業確認哪些商品可能符合條件。

美國總統川普稍早暗示，針鋒相對的關稅對立可以緩和，還說美中之間已經展開直接對話。

金價今年多次改寫新高，本週稍早曾出現每盎司3500.05美元的歷史紀錄，而今年迄今也已累積上漲超過25%。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「貿易戰的疑慮是帶動先前所有黃金買盤的主因，但實際進展可能還要一段時間才會出現，因此這些疑慮尚未完全消散。」

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