誰先軟？川普親談中國關稅拋「1大強硬條件」

美國總統川普（Donald Trump）表示，除非中國透過實質動作讓步，否則他不會調降對中國的高額關稅。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，除非中國透過實質動作讓步，否則他不會調降對中國的高額關稅，「簡單來說，就是讓中國市場自由一點。」

《ABC News》、《路透》等外媒報導，面對中美關稅戰，川普在空軍一號（Air Force One）向媒體指出：「除非他們（中國）給我們一些實質性的東西，我不會輕易撤掉那些關稅。」

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接著，記者追問川普心目中什麼樣的條件才算是「夠有分量」（substantial），川普表示，他希望中國對美國企業和產品更加開放。

他說：「好吧，就是你知道的，讓我們進去做生意。」

川普接著說：「坦白說，這就是我們一直想要的，而且我們當時差一點就談成了，但後來他們（中國）又反悔。我們本來已經快談好了，可以進中國賣我們的產品、賣我們的東西，結果他們反悔了。」

川普指出：「換句話說，就是所謂的『開放中國』（open China）。如果能做到這樣，那就太棒了，這會是一個很大的勝利，不過老實說，我甚至不確定我會不會再去要求這個，因為他們根本不想開放。」

對於媒體問及，90天的暫緩期是否可能延長，川普回應，「大概不太可能，我們會達成一些協議，但也會自己制定協議，換句話說，我們會設定關稅，而且會是合理的。」

川普也表示，他相信金融市場正在適應他的關稅政策，並淡化了本月他宣布計劃對約60個美國貿易夥伴徵收更高關稅後股市和債券市場所遭受的波動。

川普說，「看看現在的情況，我說過會有一個過渡期」、「人們以前不理解這一點，現在他們開始理解了」。

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