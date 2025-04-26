Spotify將在「美國以外地區」漲價！最新價格、時間點曝光

音樂串流龍頭Spotify傳出即將漲價的消息。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕音樂串流龍頭Spotify即將漲價！外媒引述知情人士消息，指出Spotify預計將在今年夏季於全球數十個國家調漲訂閱價格。知情人士透露，最快於今年6月起，將歐洲與拉丁美洲多個國家的個人訂閱費用提高約1歐元（約37.45元新台幣）。

英國《金融時報》報導，知情人士表示，但針對最大市場美國，Spotify 今夏將不會漲價，因為Spotify已於2024年7月在美國漲價過了。

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對此，Spotify不予置評。

報導提到，音樂產業開始進入成長放緩期，根據國際唱片業協會（IFPI）資料，去年全球音樂產業收入增幅已減半。另一方面，音樂產業高層長期遊說 Spotify、Apple Music 及其他串流平台提高價格，指出這些平台的價格上漲速度遠不及通膨，且相比於 Netflix 等影音串流服務，音樂串流服務價格相對便宜。

舉例來說，就算經過幾次漲價後，Spotify 在美國的訂閱月費為 11.99 美元（約393元新台幣），只比 14 年前該平台進軍美國時的 9.99 美元（約327元新台幣）高一點而已。

Spotify 近幾週已悄悄在部分國家調漲價格，例如荷蘭與盧森堡。知情人士表示，這波調價行動將在今年夏季大幅加快。

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