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川普專訪點名黃仁勳、魏哲家！喊話「我信任他們」背後關鍵曝光

2025/04/26 09:07

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電（TSMC）董事長兼總裁魏哲家（左）。（中央社資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電（TSMC）董事長兼總裁魏哲家（左）。（中央社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普接受《時代雜誌》（TIME）專訪表示，他對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電（TSMC）董事長魏哲家，能夠兌現對美投資的承諾非常信任。

在訪談中，川普強調，自己的高關稅策略是絕對勝利，因為這將為美國帶來一大財富，或讓製造業回流美國。

他說：「這是個重大的成功，我們已經賺進了數十億美元，而且很關鍵的是，正因為我們對他們課徵高額關稅，這些公司終將回到美國，並選擇在這裡生產他們的商品。」

川普以半導體領域為例，點名黃仁勳承諾的高達5000億美元（約新台幣16兆元）投資計畫，並特別提到「台灣的魏哲家」。

《時代雜誌》記者問川普：「當這些企業家說要投入5000億（美元）時，你真的相信他們嗎？」川普回應：「是的，我相信他們。首先，我認為他們本身就是可以信賴的人，更關鍵的是，他們沒有其他選項。如果他們不做出這些投資，將沒能力付我們設定的關稅。」

他再次重申他的核心觀點：「關稅為美國帶來了大量商機。請記得，只要你選擇在美國製造，就不會被課稅。」

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