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美中各說各話！道瓊連4紅 台積電ADR上漲

2025/04/26 06:00

美股週五上漲。（美聯社）美股週五上漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資者持續關注不斷變化的全球貿易局勢，在重要科技股的領漲下，週五道瓊工業指數連4紅，上漲20點或0.05%，那斯達克指數上漲1.26%，標普500指數漲幅為0.74%，費城半導體數漲1.03%，台積電ADR揚升0.56%，收在165.10美元。

綜合外媒報導，中方週四表示，尚未與美國貿易協議進行談判。而《時代雜誌》週五刊登美國總統川普的訪問，他稱已經與中國國家主席習近平談話，美中就達成關稅協議進行談判。此外，川普表示，美國將在未來3到4週宣布貿易協議，若一年後美國對外國商品維持20%至50%的高關稅，這將是「徹底的勝利」。中國外交部則重申，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。

「美股七雄」中的Alphabet公布第一季營收和淨利均超出預期，股價上漲1.47%。特斯拉飆漲9.8%，輝達上漲4.30%。英特爾收入和利潤預測疲軟，導致股價下跌6.7%。第一季財報季全面展開，標普500指數成分股公司中已有179家公布業績，倫敦證券交易所表示，其中73%表現超出預期。

美股道瓊指數上漲20.1點或0.05%，收40113.5點。

那斯達克指數上漲216.9點或1.26%，收17382.94點。

S&P 500指數上漲40.44點或0.74%，收5525.21點。

費城半導體指數上漲43.42點或1.03%，收4251.61點。

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