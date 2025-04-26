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洛杉磯港卡車運輸量暴跌23％！外媒警告物流圈即將引爆5大危機

2025/04/26 00:03

全美最大港口洛杉磯港進貨量急劇下滑，物流業CEO稱，該港口的卡車運輸量年減了23%。（路透）全美最大港口洛杉磯港進貨量急劇下滑，物流業CEO稱，該港口的卡車運輸量年減了23%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅衝擊，全美最大港口洛杉磯港進貨量急劇下滑，有物流業CEO稱，該港口的卡車運輸量年減了23%，如果貿易戰不解決，未來幾週可能會跌到50%，卡車司機很快就面臨大規模裁員，有媒體指出，物流量大幅下降可能導致南加州部分倉儲產業鏈崩潰，並引爆5大危機。

關稅衝擊下，全美最大港口洛杉磯港真的變冷了，美東時間週三，船運追蹤系統Port Optimizer最新數據顯示，從本週日開始，洛杉磯港的進口量將急劇下降。

對此，美國有名的物流產業平台FreightWaves執行長Craig Fuller在X上發文警告，洛杉磯港口的卡車運輸量年下降了23%，如果貿易戰不解決，未來幾週可能會跌到50%！西海岸的卡車司機，很快就要面臨大規模裁員。

這表明，關稅衝擊已經影響了全美最繁忙的洛杉磯港，現在海外貨物越來越少，運到美國洛杉磯港的貨櫃少了，負責把這些貨再從港口拉出去的卡車也沒活幹了。

媒體指出，關稅對南加州物流圈將造成5大連鎖反應，1.海外進口量下滑，港口是靠進出的貨櫃賺錢的，現在海外來的貨櫃少了，緊接著收入也跟著大減，像是裝卸費、租賃費、服務費統統縮水。

2、人開始失業，由於貨物減少，碼頭工人和港口員工的工作時間減少，部分員工面臨裁員或無薪假。尤其是南加州物流重地如安大略、河濱市等，這裡堆了超2億平方英尺的倉庫，現在貨沒了，卡車司機和倉庫工人可能遭遇大批裁員。

3.整個南加州經濟承壓，物流業是南加州最大的私人產業，也是最大的私人雇主，物流業務量大幅下降可能導致整個產業鏈涼爽，部分倉儲經濟面臨崩潰。

4.老百姓也中招了，進口商品少了，很多商品會短缺漲價，消費者買東西也壓力山大。

5.貨運路線要洗牌，由於關稅問題，許多公司會選擇避免透過洛杉磯港進貨，而是透過墨西哥或加拿大等其他港口，或直接從其他國家採購，洛杉磯港的進口量進一步下降。

隨著關稅的影響蔓延，洛杉磯港的冷清局面不僅影響港口本身，也會一路往內陸蔓延，波及到南加州的物流產業鏈，再接著衝擊美國中部的「心臟地帶」。

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