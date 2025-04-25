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中國關稅戰更勝一籌！外媒：手握5張王牌 諾貝爾得主斷言中國會贏

2025/04/25 23:30

關稅戰美方高估了自己手中的籌碼，低估中國的韌性和反制效果，BBC表示，中國手握5張王牌。（美聯社）關稅戰美方高估了自己手中的籌碼，低估中國的韌性和反制效果，BBC表示，中國手握5張王牌。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易談判陷入各說各話，不過，外媒紛紛提出觀點，認為美方關稅戰難以達成目的，不僅，新加坡《聯合早報》評論說，美方高估了自己手中的籌碼，低估中國的韌性和反制效果，英國廣播公司（BBC）也直指，中國手握5張王牌，而美國諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲則認為，中國會贏得與美國的貿易爭端，因中國經濟地位穩固，而美國卻在走弱。

美中貿易談判陷入羅生門，美方不斷傳出，中美雙方正在進行磋商或談判，但中方則不斷跳出來澄清，此為假消息，不僅中國外交部發言人郭嘉昆週四回應，「這些都是假消息，兩國沒有展開關稅磋商或談判，更談不上達成協議」。

中國商務部發言人何亞東也表示，目前中美之間根本沒有任何經貿談判，有關雙邊會談取得進展的「所有說法」都應被駁斥。何亞東指出，如果美國真的想解決問題，就應該取消針對中國的所有單邊措施。

國際危機組織東北亞問題高級分析師威廉楊對卡達半島電視台說，中國將堅定地維護自身目前的立場，直到看見美國政府作出一些可信的舉措，才會考慮開始談判。威廉楊表示，如果中美開始就貿易問題進行磋商，那麼可能將解決更廣泛的問題，而不僅僅是關稅，他認為，在中國看來，這場關稅對峙的走向將是未來4年中美雙邊關係如何發展的前兆。

而BBC也刊文指出，在與美國的貿易爭端中，中國手握5張王牌，首先，中國是世界第2大經濟體，這意味著它能夠比其他較小的國家，更好地承受關稅的影響，龐大的國內市場可以減輕出口商因關稅而承受的部分壓力，且美國的關稅政策也為中方提供了釋放國內消費潛力的更強動力。

其次，中國一直在投資未來新科技，報告說，中國在再生能源、晶片和人工智慧等自主技術方面投入了大量資金，雖然美國企業試圖將供應鏈移出中國，但在其他地方難以找到同樣規模的基礎設施和熟練勞動力。

第3張牌是中國從「川普1.0」時期得到了經驗，並在近年來進一步加強與全球南方國家的關係，擴大與東南亞、拉丁美洲、非洲國家的貿易往來。

第4張牌是中國知道債券市場可以動搖美方的決定，第5張牌是中國在稀土提取和精煉方面處於近乎壟斷的地位。

另諾貝爾獎得主史提格里茲亦在德國《明星》週刊稱，面對美國的關稅行動，中國沒有退縮，也沒有主動推動達成協議。中國已經得出結論：自己掌握著主動權，「如果美國減少購買德國和中國的商品，它將面臨供應問題和更高的通膨水準」。

當被問及中國是否會贏得與美國的貿易爭端時，史提格里茲說，我認為會，中國經濟地位穩固，而美國卻在走弱。中國人希望成為國際上最可靠的貿易夥伴。

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