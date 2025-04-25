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新光產險三大缺失 金管會開罰240萬

2025/04/25 21:51

新光產險三大缺失，遭金管會開罰240萬元。（記者王孟倫攝）新光產險三大缺失，遭金管會開罰240萬元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕又有保險公司遭到裁罰！金管會表示，新光產物公司辦理保險業務時，查有違反「保險法」及「強制汽車責任保險法」相關規定，包括：辦理汽車保險理賠作業，有未按理賠金額比例分別攤付賠案費用等，因此，核處罰鍰240萬元。

　金管會保險局指出，這次裁罰共三大項缺失，首先是依據「強制汽車責任保險法」授權訂定的相關規定，保險人處理強制汽車責任保險賠案，有與其他保險同時處理時，其處理賠案費用，應按理賠金額比例分別攤付。

　保險局表示，新光產險辦理汽車保險理賠作業，有未按理賠金額比例，分別攤付賠案費用，且違規事實明確，依強制汽車責任保險法第48條第3項規定，核處罰鍰60萬元整。

　其次，新光產險辦理火災保險業務，有未依火災保險業務統計規程之巨大保額定義核保評估，違規事實明確，與保險法規定不符，依保險法第171條之1第5項規定，核處罰鍰120萬元。

　第三，該公司辦理任意汽車保險之理賠業務，有未落實回勘機制，及未取得被保險人書面同意文件，即逕將代步交通費用支付車廠之狀況。保險局強調，該違規事實明確，與「保險業招攬及核保理賠辦法」規定不符，依保險法第171條之1第5項規定，核處罰鍰60萬元。

　三項缺失事項，新光產險這次遭裁罰合計為240萬元。

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