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習近平主動打電話了？川普接受《時代雜誌》專訪重點1次看

2025/04/25 21:15

川普（左）表示，中國國家主席習近平已打電話給他。（資料照，美聯社）川普（左）表示，中國國家主席習近平已打電話給他。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任即將滿100天，外界最關注的重點就是關稅議題。根據美國《時代雜誌》（TIME）25日公布的專訪，川普表示，他的政府正與中國關稅談判，中國國家主席習近平已打電話給他，並強調已經達成200項協議，未來3至4週將宣布貿易協議。

川普2.0即將滿百日 爭議不斷

《時代雜誌》指出，川普第二個任期的前100天，堪稱是美國史上最不穩定的時期之一，權力的爭奪、戰略轉變和直接攻擊，讓對手、全球同行甚至許多支持者都感到震驚。川普也發布一系列命令和備忘錄，使整個政府機構和部門陷入困境，他威脅要用武力佔領格陵蘭島、奪取巴拿馬運河的控制權、併吞加拿大。還利用自己對司法部的控制權，下令對政治對手進行調查，並大舉裁掉10多萬名聯邦公務員。

川普於4月22日接受《時代雜誌》長達一小時的專訪時，將自己任期的前三個月定調為一場無可爭議的成功。他說：「我現在做的正是我競選時所倡導的」。這在一定程度上是正確的，川普的舉動已經將非法入境的速度減緩，也促使德國和日本增加國防支出。

尤其是，中國利用 2001 年加入WTO的機會，對那些試圖與其做生意的人發起長達數十年的霸凌，川普最新的關稅是其最激進的反擊舉措，川普說，「我解決了世界上很多問題，而沒有要求或獲得任何讚譽」。

川普2日宣布對等關稅，引發金融市場動盪。（彭博檔案照）川普2日宣布對等關稅，引發金融市場動盪。（彭博檔案照）

對等關稅引爆貿易戰 市場動盪

為了解釋對關稅的態度，川普喜歡一個比喻：「美國是世界的百貨公司，我就是這家大商店」，川普說，「這是一家巨大而美麗的商店，每個人都想去那裡購物。我代表美國人民擁有這家商店，我設定價格，如果你想在這裡購物，這就是你必須付的錢」。

然而，市場並不同意這場關稅戰。在川普宣布解放日（4月2日宣布對等關稅）的一週內，美國政府和聯準會的經濟學家都看到了令人擔憂的跡象，讓他們擔心的並不是標準普爾 500 指數急劇下跌，而是美國公債市場也在暴跌。

通常，當股票拋售時，投資者會將其資產轉移到美國政府債券做為避風港，這些債券在未來提供有保證的回報。但現在投資者把錢放在日圓和瑞士法郎上。聯準會的一位觀察員坦言，市場沒有像往常那樣運作，這是極大的壓力。

面對債市的混亂，川普的兩名高級助手進行干預。4 月 9 日，當川普顧問之一、貿易鷹派納瓦羅（Peter Navarro）忙於另一次會議時，財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）走進橢圓形辦公室，向川普提出請求：暫停部分關稅。

盧特尼克回憶，最後，（川普）說這是有道理的。這兩位內閣首腦一直待到川普在自家社群彭台 Truth Social 上發文稱他將暫緩 90 天的對等關稅。市場立即反彈，但未達到解放日前的水準。

對此，川普堅稱，他仍然相信關稅是必要的，「債券市場陷入恐慌，但我沒有」，並補充說，如果一年後美國對外國進口產品徵收的關稅仍高達 50%，他會認為這是一次「徹底的勝利」。

川普還透露，中國國家主席習近平已致電給他，美國政府正與中方積極談判以達成協議。美商務部長盧特尼克和另一位政府高級官員證實這次會談，但北京對此表示異議。川普談到習近平時表示：「我不認為這是他軟弱的表現」。

川普還表示，已經達成了200項關稅協議，預告未來3到4週將宣布一系列關稅協議，「有一個數字讓他們感到舒服， 但不能讓他們從我們身上賺1兆美元」。

美國總統川普（中）2月在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）爆發激烈爭執。右為美國副總統范斯。（美聯社檔案照）美國總統川普（中）2月在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）爆發激烈爭執。右為美國副總統范斯。（美聯社檔案照）

俄烏戰立場遭質疑 停火好難

《時代雜誌》認為，川普的對外交易主義超越關稅，除了威脅要與北約盟友丹麥進行對抗和經濟戰，以接管格陵蘭島。另外，川普也曾表示，想奪回巴拿馬運河，並提議將巴勒斯坦人從加薩驅逐出去，將其變成一個海濱度假勝地，打造成中東的里維埃拉（Riviera）。

當被問及川普是否希望自己作為總統擴大美國領土而被人們記住時，他說：「我不介意」。

至於俄烏戰部分，川普認為，當他們（烏克蘭）開始談論加入北約時，戰爭就爆發了」，他所追求和平談判將使普廷獲得烏克蘭約 20% 的領土，川普稱，克里米亞將留在俄羅斯。

在採訪的最後，《時代雜誌》問川普是否同意美國開國元勛亞當斯（John Adams）稱，美國是法治而非人治政府。川普停下來想了想，直言：「我不會 100% 同意」。

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