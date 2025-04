日亞化在德請求侵權賠償 億光：相信終獲有利判決

對於日亞化在德國提起侵權損害賠償,億光相信最終將於此程序得到有利的判決。(資料照)

〔記者方韋傑/台北報導〕LED廠億光(2393)晚間指出,針對競爭對手日亞化22日所發布有關於德國訴訟的聲明,由於該損害賠償爭議為2012年至2017年間億光與日亞化在德國進行專利訴訟的延伸程序,億光相信最終將於此程序得到有利的判決。

基於德國杜塞道夫地方法院先前針對日亞化向億光提起的一項侵權訴訟做出勝訴判決,日亞化繼續向億光與其德國子公司提起專利侵權的損害賠償訴訟,請求賠償金額250萬歐元(約新台幣9238萬元)。

億光強調,日亞化歐洲YAG專利EP936682(德國YAG專利DE69702929)早已於2017年7月29日期滿失效,對億光及其德國子公司現有產品沒有影響。此外,億光已於美國、澳洲、台灣、中國等地區,針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序,並贏得勝訴判決。

億光列舉,美國最高法院 (Supreme Court of the United States)判定日亞化美國專利US5998925與US7531960所主張的權利項無效;澳洲高等法院 (High Court of Australia)判定日亞化澳洲專利AU720234所主張的權利項無效;台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣專利TW383508全部權利項無效;中國最高人民法院(China Supreme People’s Court)判定日亞化專利CN200610095837.4全部權利項無效。

億光強調,公司尊重智慧財產權之一貫立場不變,並致力於透過合法途徑保護自身技術創新與全力捍衛客戶及股東權益,未來將持續監控全球專利動態,確保在公平競爭的市場環境中穩健發展。

