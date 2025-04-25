優群首季EPS創同期新高 實施庫藏股買回1500張

優群首季稅後淨利、每股盈餘創下歷年同期新高表現。（優群提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群 （3217）首季稅後淨利、每股盈餘（EPS）創下歷年同期新高表現，管理層今天表示，有鑑於公司股價低於區間價格下限，將對此實施庫藏股措施，自集中市場買回1500張，區間價格目標在98元至216.46元。

優群首季營收9.23億元，季減3.6%、年增 35.4%；毛利率50.2%，季減0.3個百分點、年增4.2個百分點；營業利益2.92億元，季減4.3%、年增47.9%；營益率31.6%，季增1.1個百分點、年增7.8個百分點；稅後淨利2.66億元，季減3.2%、年增33.5%；每股盈餘2.96元，季減3.58%、年增3.33%。

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優群表示，此次預定買回庫藏股的實施時間自4月28日至6月27日止，預定買回股份佔整體已發行股份總數的1.66%，買回股份後續將轉讓給旗下員工。公司目前持續受惠於DDR 5市佔率提升，除了推動出貨表現，產品平均單價也相對良好，此外，Long DIMM下游拉貨動能更有所增溫，受惠於產品結構優化，進而帶動平均毛利率與獲利情形。

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