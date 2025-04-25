台南機械展開幕 產發署長邱求慧信心喊話

台南自動化機械暨智慧製造展開幕，168家廠商共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕經濟部產業發展署長邱求慧今天參加台南自動化機械暨智慧製造展的開幕典禮，面對業者的建言，他表示，因應美國總統川普新對等關稅措施帶來的衝擊，政府提了880億元的出口供應鏈支持方案，後來又提高到930億元，增加的50億元，就是要協助機械產業進行設備的汰舊換新，並向業者信心喊話，會與大家一起打拚，化危機為轉機。

活動在大台南會展中心滿館展出，為期4天，共有168家廠商、560格攤位，目前正夯的AI產業應用工具機也同場亮相，參觀人潮湧至，氣氛熱烈。

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今年金屬加工機械區攤位數佔比超過58%，多達330格攤位，各式新款工具機進駐，最為熱絡的AI產業應用工具機也重磅登場，引起矚目，廠商希望透過會展平台，開創業績，儘快走出營運困境。

台南自動化機械暨智慧製造展開幕。（記者吳俊鋒攝）

台灣機械工業同業公會副理事長魏坤池開幕致詞時，向邱求慧提出3項建言，包含匯率、關稅，以及獎勵投資的額度提高等，協助廠商度過國際變局帶來的經濟衝擊。

魏坤池認為，關稅戰開打，匯率更顯重要，鄰近國家都貶，台幣竟然升值，相較於鄰近國家都貶，1週來新台幣兌換美元從33.2元升到32.4元，差異太大， 希望政府正視。

第2項建言則是關稅問題，魏坤池希望政府積極推動與美國簽署FTA，相較於已經有簽署的日、韓、中等國，本土出口就多了10%關稅，影響競爭力，盼能從爭取到0關稅。

邱求慧提到，機械工業是工業之母，舉足輕重，去年產值破兆，是國內很多產業發展的重要動力，包含經濟成長的帶動與就業人口的吸納等，政府的照顧一定會加大力道。

邱求慧指出，針對機械產業的輔導，包含節能減碳、人才培育、數位化等，政府都很支持，且還與公協會合作，推動「同規共軌」計畫，協助縮短開發時間，以成本降低 讓國內產業供應鏈可以更有競爭力

邱求慧也強調，政府目前最新推出智慧機器人計畫 ，要在六甲成立機器人應用的研究中心，柳科三期為機器人應用的產業園區，再與沙崙智慧綠能科學城結合，形成鐵三角，打造台南為國內機器人的研發重鎮。

邱求慧更回應業界，面對川普關稅新政，工具機、相關零組件等產業恐受衝擊，即使現在是展延期，但政府準備不停歇，立刻著手籌編經費來協助因應挑戰。

邱求慧說，經費與規定都下降門檻，只要有受到衝擊，包含客戶或本身，都可申請政府輔導方案，加碼的50億元，是為了機械產業設備的汰舊換新，包含耗能、精度差的，美國市場不確定，就先帶動內需成長。

邱求慧重申，政府將繼續努力，爭取簽署FTA，並積極協商，讓台灣的關稅影響降至最低，會與業界攜手打拚，開創新局。

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