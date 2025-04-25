報稅注意 幼兒學前特別扣除額調高3~10.5萬

北區國稅局舉行113年度綜合所得稅結算申報記者會，由局長李怡慧（右3）率相關主管與會。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕113年度綜合所得稅自5月1日開始結算申報，受美國高關稅政策影響，今年申報延長至6月30日，113年度的免稅額、標準扣除額、特別扣除額都較112年提高許多，特別是幼兒學前特別扣除額，適用年齡從5歲擴大到6歲以下，金額也從單一的12萬元變成第1胎15萬元，第2胎以後22.5萬元，調高3~10.5萬元。

財政部北區國稅局今舉行113年度綜合所得稅結算申報記者會，由局長李怡慧主持，並由各單位報告相關業務；綜所遺贈稅組長吳世彬提到，除幼兒學前特別扣除額增加比例較大外，房屋租金支出特別扣除額也從12萬元增至18萬元；另民眾選擇臨櫃申報，建議採用線上預約取號服務，可於線上查看叫號進度，減少等候時間。

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去年手機報稅件數達217萬件，較前1年度增加52萬件，民眾只要有月租型手機門號，連結至財政部電子申報繳稅服務網站即可報稅；進入申報系統請先點擊下載「稅額估算表」，檢視估算內容，若同意估算內容，即可回到手機報稅頁面申報；如須增減扶養親屬或編修所得、扣除額資料，亦可點選「編修資料」。

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