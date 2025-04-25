竹市房屋稅2.0上路 首富區埔頂里7441戶稅額達1.69億居冠

新竹市房屋稅2.0上路開徵，其中首富區埔頂里有7441戶，稅額達1億6985萬元居竹市之冠。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局指出，房屋稅差別稅率2.0新制5月1日首次開徵，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬需辦竣戶籍登記條件，竹市尚有1萬5000戶尚未辦竣戶籍登記，而房屋稅額首富區也出爐，其中埔頂里7441戶、稅額1億6985萬元居竹市之冠。

稅務局提醒，原依規3月24日前應辦竣戶籍登記，才可續享有自住用優惠稅率，財政部今（25日）宣布114年期自住房屋辦竣戶籍登記期限放寬至6月2日，提醒民眾6月2日前完成戶籍登記，保障自身權益。

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稅務局表示，竹市114年期房屋稅查定戶數21萬24戶，稅額20億8800萬元，較去（113）年增加1億2800萬元，成長6.56%。稅收成長主因是自住房屋新增辦竣戶籍條件，部分房屋無法完成戶籍登記，導致自住房屋較去年減少2萬1898戶，稅額減少1億1000萬元；非自住房屋增加2萬1118戶，稅額增加2億1300萬元，成長達1倍。全國單一自住房屋稅率由1.2%降為1%，計有6萬9285人受惠，減少5146萬元，平均每人減稅742元。

稅務局說明，以行政區統計，東區10萬7437戶居首，占總戶數51.15%，稅額15億1307萬元，占總稅額72.44%；北區7萬285戶占33.47%，稅額3億5524萬元占17.01%；香山區3萬2302戶占15.38%，稅額2億2030萬元占10.55%。排除科學園區房屋，埔頂里7441戶、稅額1億6985萬元是竹市最多的里別。

稅務局提醒民眾6月2日前辦竣戶籍登記，並向稅務局提出申請，114年期房屋稅才可按自住用優惠稅率課徵。可洽：03-522-5161分機401-418。

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