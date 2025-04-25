防堵洗產地！5/7起MIT貨品輸美 未附聲明書不能出口

經濟部公告，5月7日起出口MIT貨品至美國，應附聲明書否則不得出口。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國祭出對等關稅，台灣嚴防遭中國等地洗產地，經濟部貿易署公告自5月7日起出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，此為新增的輸出規定事項，若未檢附文件將無法出口，貿易署強調，簽具聲明書是希望業者與政府合作，防堵洗產地等違規行為，沒有要加嚴。

貿易署指出，美國對各國課徵對等關稅後，造成各國間稅率差距，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國，這些產品若透過台灣轉運至美國以規避高關稅，將影響台灣國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。

請繼續往下閱讀...

貿易署為防杜他國貨品藉由我國違規轉運，基於貿易管理需要，公告從今年5月7日起，出口人出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實；輸美國貨品原產地聲明書為報關文件之一，若未檢附將無法出口。

貿易署解釋，目前MIT產品有規定內、外包裝需要標明MIT，但有出口業者可能忘記標示，或是國貨、外國貨品一起出口，混在一起、未能標示清楚等，檢附聲明書可提醒業者多注意，聲明書上也提醒，若違反聲明，依貿易法相關規定議處。

貿易署強調，MIT就要是MIT，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並非限制貨品出口，目的是要和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護台灣的貿易利益及經濟發展。

另外，經濟部為協助業者順利將貨品出口美國，24日也邀請美國專業律師說明美國原產地規則及通關實務，並分享美國海關判定原產地案例，與會業者達三千人。美國律師提供具體詳細解答，交流熱烈，業者反應良好，將適時邀請美國律師再度說明美國課稅措施及通關實務，協助廠商順利出口貨品。

經濟部也和美方交流，美國對實質轉型認定沒有制式公式，會以個案認定，例如看用途、附加價值等，貿易署也呼籲業者出口前，先了解原產地相關判例，並與美國客戶充分溝通，或透過美國海關申請預審產地，以維護自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法