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內銷利潤縮至1/10 中國關稅戰策略出口商不買單

2025/04/25 18:19

內需疲軟、價格戰激烈、利潤微薄等因素，使中國出口商不願轉向內銷市場。（法新社）內需疲軟、價格戰激烈、利潤微薄等因素，使中國出口商不願轉向內銷市場。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國緩和美國關稅戰衝擊的策略之一是力促出口商加大產品內銷，然而許多依賴出口的工廠認為，中國內需疲軟、價格戰激烈、利潤微薄、付款延遲，以及高退貨率，致使該策略「不可行」。

經營一家成衣廠的錢愛諾（音譯）告訴路透，她每外銷一件產品，利潤約20元人民幣（台幣90元），但內銷利潤僅10分之1，因此對於她深受關稅衝擊的生意而言，轉向國內市場並不可行。

她說，由於利潤微薄，以及中國零售商不準時付款或要求退回未售出產品而導致的「現金流風險」，她決定不尋求內銷。她補充，外國客戶較為穩定。

分析師說，這些困難突顯中國過度依賴出口，以支撐成長，以及必須採取措施，以刺激消費者所得的急迫性。他們指出，若無提振需求的財政刺激，中國市場任何產品供應的增加恐導致企業擠壓、通縮壓力加劇，而引發反效果。

墨爾本莫納許大學經濟學教授史鶴凌說，「在中國，因競爭激烈，利潤非常、非常微薄，有時幾乎為零，如果出口商轉向內部市場，一些廠商恐破產」。他補充，這將進一步使消費力惡化，因為一旦人們破產，就沒有收入購買商品。

路透報導，中國商務部本月宣佈，將支持出口商將產品轉內銷，以緩解美國關稅戰衝擊，此後在北京、廣東、海南島等各地組織「對接」外貿活動，將製造業者、電商平台、超市與其他零售業者聚集起來，看看能否促成交易。

電商巨頭經東方表示，未來1年將成立2000億人民幣基金，以協助出口商內銷產品。據稱已有近3000家企業提出詢問，約佔中國外貿企業0.4%。外賣公司美團也表示，將在行銷與其他方面對出口商提供協助。

不過，錢愛諾說，她真正需要的是稅賦與補貼的支持，美國關稅使她損失30%銷售，而且已開始裁員。她說，「最糟的狀況就是被迫關廠」。

經營一家內衣廠的連大衛（音譯）表示，內銷市場對價格極度敏感，同時宣傳成本高、退貨頻繁。外國客戶下的是大筆批發訂單，而中國市場主要是零售小訂單，他目前正尋求中東、俄羅斯、中亞與非洲新客戶。

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