美元續強！台幣午後升幅收斂 收32.526元

台幣午後升幅收斂，收32.526元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日跳空開高，終場大漲近400點，新台幣兌美元匯率受惠於外資熱錢流入，早盤一度升抵32.471元，惟美元持續反彈，台幣午後升勢收斂，最後收在32.526元、微升0.3分，成交量也略為萎縮至13.82億美元，市場觀望氣氛轉濃。

儘管美中關稅談判仍然撲朔迷離，美國總統川普對關稅態度時軟、時硬，不過多位聯準會官員表態，若就業數據惡化，將支持降息，美股四大指數收紅，台股受到激勵一度重返2萬點，最終收在19872.73點，漲393.93點，三大法人同步買超，合計買超213.75億元，其中，外資買超145.68億元。

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外資熱錢持續回流推升台幣再度升破32.5元關卡，重新站上32.4元價位，惟美元持續反彈，出口商轉趨觀望，午後升幅收斂，過去一週來，台幣大致在32.5元附近進行整理。累計本週新台幣匯價升值8.2分或0.25%，週線連4紅。

根據央行統計，美元指數今日續揚0.27%、日圓重貶0.57%、韓元跌0.04%、新幣貶0.04%、人民幣勁揚0.1%、台幣小漲0.01%，亞幣升貶互見，各自表現。

匯銀主管說，後續新台幣走勢仍要看國際股匯市臉色，以及美國與各國關稅談判進展，另外，下週美國將公布的第一季經濟成長率數據以及就業表現備受關注，若失業率上升，將強化外界對於聯準會降息預期，不利美元走勢。

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