急撤美製晶片125％關稅自曝其短 CNN揭中國依賴美台半導體

美媒指出，中國高度依賴美國、台灣、韓國、日本和荷蘭晶片和半導體製造設備。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科技企業向《CNN》證實，北京當局已悄悄取消對部分美製晶片徵收 125% 報復性關稅，表明北京正試圖減輕貿易戰對中國科技業的打擊。《CNN》指出，儘管中國對於半導體本土化取得進展，仍高度依賴美國、台灣、韓國、日本和荷蘭等國的晶片和半導體製造設備。

《CNN》披露，中國深圳三家進口商週四（24日）得知該國政府取消對部分美製半導體徵收 125% 報復性關稅的措施，目前這項豁免尚未得到中國官方證實。

請繼續往下閱讀...

中國進口代理商Zhengnenliang供應鏈經理陳少玲（音譯）說週四（24日）得知，除記憶體外，八種半導體（涵蓋大多數半導體）的關稅已被降至「零」。她補充說，這項發現是在為客戶進行例行通關時發現的。

他說，「我們提交申報資料後才發現，不然也不會知道…這個消息正像野火一樣蔓延開來」。

報導稱，幾個月來，北京一直展現出強大的氣勢和信心，相信自己有能力抵禦與美國不斷升級的貿易戰。但這些豁免表明，中國需要取消一些無法在國內生產或從其他地方購買關鍵商品的關稅。

據一位航空業高層稱，除半導體外，中國還決定對一些飛機零件給予豁免，包括發動機和起落架。

報導指出，半導體幾乎是所有電子設備不可或缺的一部分，由於開發成本高且所需的知識水平高，製造起來很困難，這意味著大部分生產集中在少數幾家供應商手中。

儘管中國在發展自己的半導體產業方面取得進展，仍高度依賴從美國、台灣、韓國、日本和荷蘭進口的晶片和晶片製造設備。中國海關數據顯示，去年中國從美國進口價值117億美元的半導體。

科技投資顧問公司 BDA 董事長克拉克 （Duncan Clark） 直言，這些關稅豁免顯示中國並不擁有「晶片自主權」，它（中國）有雄心壯志，仍需要一段時間才能實現完全自主」。

專注於中美科技競爭的華盛頓分析師 Ray Wang 表示，這些豁免將使英特爾、德州儀器和格羅方得等美國晶片製造商受益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法