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鈺創卡位AI、機器人市場 Q2營運逐季走揚

2025/04/25 17:11

鈺創董事長盧超群（左二）率領公司團隊介紹即將在台北國際電腦亮相的機器狗，已打入美國軍警系統。（記者卓怡君攝）鈺創董事長盧超群（左二）率領公司團隊介紹即將在台北國際電腦亮相的機器狗，已打入美國軍警系統。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群看好AI（人工智慧）將為半導體產業帶來黃金20年，全力卡位AI、機器人、邊緣運算相關市場。盧超群指出，雖然外在環境因關稅、地緣政治充滿不確定性，但AI是未來趨勢，近來發現第二季起客戶需求增溫，若撇除關稅等因素，營運有望逐季走揚。

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將在5月登場，鈺創多項新品齊發，將於COMPUTEX 2025展出一系列「AI+」IC+次系統方案，涵蓋智慧機器人、智慧家電、XR裝置與工業檢測等多元場景，展現AI技術實際走入生活，同時還有最新的機器狗，搭載鈺創自研的視覺處理系統及隱私保護模組，已成功打入美國軍警系統。

盧超群表示，多項「AI+」IC+次系統方案已成功部署於品牌客戶實際應用場景中，並轉化為具市場規模的智慧產品，全面推動AI創新落地，此外，邊緣運算驅動資訊傳輸新革命，鈺創打造業界首款USB共享影音處理器，可進行跨裝置整合與高效傳輸，免除雲端協同之資安外洩風險或頻寬限制，符合工業場景對即時性的嚴苛要求。

此外，AI應用帶動記憶體需求大增，盧超群指出，鈺創鎖定智慧連網、智慧移動與智慧家庭，提供完整DDR3/DDR4產品，生成式AI正從雲端快速推進至邊緣，深入生活中的各個角落，鈺創以旗下的MemorAiLink 平台為基礎，整合多樣化記憶體、異質整合技術與一站式IP（矽智財）服務，為邊緣AI裝置提供更高效能的記憶體解決方案。

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