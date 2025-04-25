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攜手供應鏈減碳1.5萬噸 日月光盼2030年整體碳足跡降20％

2025/04/25 17:02

日月光高雄廠舉辦永續供應鏈技術交流論壇，發布設備能源管理白皮書打造低碳未來。（日月光提供）日月光高雄廠舉辦永續供應鏈技術交流論壇，發布設備能源管理白皮書打造低碳未來。（日月光提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕日月光今舉辦「永續供應鏈技術交流論壇」，針對封裝測試產業節能創新與碳排治理等議題展開對話，並發布設備能源管理白皮書；日月光指出，高雄廠去年攜手14家供應商累積減碳1.5萬噸，目標是2030年整體供應鏈碳足跡下降20%。

呼應全球永續趨勢與客戶端的高標準要求，日月光高雄廠資深副總洪松井、副總李政傑、副總李叔霞、副總陳俊銘，共同代表發布設備能源管理白皮書，攜手供應夥伴共同提升能源效率。

高雄廠支持循環經濟與綠色消費，推動產業價值與環境責任的平衡，堅持以可持續性生產模式，舉辦論壇鼓勵上下游供應夥伴展示最新節能技術與低碳解決方案。

論壇由大全彩藝、克雷爾科技、阿托科技、志聖工業、印能科技等供應商進行減碳實務經驗分享及創新節能設計案例展示，強化與會企業合作關係。

日月光表示，高雄廠2024年參與經濟部「日月光半導體永續供應鏈升級轉型計畫」，攜手14家供應商共同推動碳管理模式導入，該計畫至2025年3月已成功累積減碳1.5萬噸。今年度則將完成輔導供應商導入ISO 14064-1溫室氣體盤查與ISO 14067產品碳足跡盤查，以有效掌握排放熱點，進一步協助供應商擬定符合科學基礎減量的減碳目標，逐步達成日月光2030年整體供應鏈碳足跡下降20%目標。

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