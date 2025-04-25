正德6.35萬噸散裝船交船 挹注獲利表現

正德6.35萬噸散裝船交船。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）今（25）日公告交付一艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船「MFM JAZZ」，且已由租家起租營運。正德指出，今年還有2艘同型船將陸續接船，預計第三季底前全數交付完成，也與租家談妥10年租約，可望挹注獲利表現。

正德指出，目前全球政治局勢和貿易經濟處於高度不穩定狀態，2025年隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；非洲市場的崛起，基建投資的加速提供了全新的增長機會；烏俄戰爭可望停戰後帶來的戰後重建和復甦需求將推升原物料運輸貿易；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，今、明年散裝新造船數量偏低，除了中美長期貿易政策動盪不安造成世界性貿易壁壘，短期而言上述因素均可能有利於散裝航運市場的成長。

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有關美國貿易代表署（USTR）於4月17日公告一項備受矚目的港口費政策，針對中國建造的船舶進入美國港口收取新費用。這項政策的誕生，歷經激烈反彈與多方協商，從原本強硬的「高額懲罰稅」，最終轉為折衷性的「調節型港口費」。

為了降低對經濟與產業結構的衝擊，USTR最終在政策設計上做出大幅讓步，預計自2025年10月14日起，港口費將以更具彈性、分級的方式實施（中國建造且中國擁有的船舶；中國建造但非中國擁有的船舶等）。政策中也納入數個豁免條件，避免重創美國本地的物流與出口體系。此外，針對特定產業與船型，USTR也給予額外的政策激勵與分階段義務設計。港口費政策雖然不再「一刀切」，但仍然將全球航運市場重新洗牌。

正德海運目前旗下船隊僅有6艘為中國建造，其中，1艘租家為港資，其餘5艘非中國租家，而5艘船舶交船至今未停靠過美國港口，僅1艘有停靠過美國港口，若航行至美國港口，需付港口費，但可轉嫁給租家，成本不受影響。

正德表示，去（2024）年4月向中國船廠簽訂4艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，此批交易案的首艘船舶「Wealth Athena 」剛於1月底完成交船手續，並由租家起租營運；至於後續3艘新船也與航商談妥10年期長約，確保營運保持穩定。

截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單為2艘，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

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