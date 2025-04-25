聯合再生能源：無「中國貼牌」、「洗產地」違法行為

聯合再生能源強調，無「中國貼牌」、「洗產地」違法行為。（資料照）

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〔記者張慧雯／台北報導〕針對立委質疑部分太陽能業者有「中國貼牌」、「洗產地」事宜。聯合再生能源（3576）今日發出四點聲明，強調公司所有商業交易皆依法合規，從未有任何形式的產地標示造假，或不當補助申請，且早已於4月17日即已主動函復主管機關國發會，針對所有交易進行完整說明。

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聯合再生四點聲明如下：

1.完全依法進行進出口貿易。自2022年6月17日經濟部修正進口規定起，進口非中國製太陽能模組需檢附完整產地證明，確認模組及電池並非產自中國的情況下，允許進口非中國製造太陽能模組，部分客戶於太陽能案場興建合作過程中，或有指定非聯合再生自製、而是他廠產品情況下，聯合再生是依法依規配合辦理貿易程序，並無所謂「洗產地」或「中國製品貼MIT」情形。

2.土耳其與越南交易皆屬正常商業模式，並未進入台灣供應鏈。

針對質疑的兩筆交易案，聯合再生解釋，「土耳其客戶案」是由客戶指定中國地區電池片供應商直接出口至土耳其，聯合再生僅為品牌維護與通路支援角色，未經台灣報關或轉運；至於「JA Solar越南製模組案」，應台灣系統客戶實際需求，由聯合再生協助採購越南製模組，完全符合政府產地規定，且品牌與型號均登錄於能源署平台可查。

3.不實指控已對企業聲譽造成實質傷害。聯合再生能源指出，一向尊重民意機關監督職能，但針對未經查證即公開揭露特定交易資訊的情況，已對公司造成商業信譽受損，也對員工士氣與正常營運產生不良影響。

4.聯合再生無謂謠言，將持續投資台灣技術研發，落實本土製造與國際布局。

聯合再生表示，深耕台灣製造多年，並持續投入研發高防鹽、全黑美學、高防眩光等高附加價值模組，也積極拓展海外布局，提升MIT品牌競爭力，堅信產業升級應建立於誠信與創新，而非政治化指控與誤導。

聯合再生也鄭重呼籲，針對再生能源產業進行討論或監督時，應以事實為依據，避免因片面訊息而誤導社會觀感，進而傷害社會大眾對於台灣綠能產業的整體信任基礎，對於嚴重損及公司聲譽之不實指控，將保留進一步法律行動的權利。

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