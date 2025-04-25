美關稅衝擊海空航運 交通部呼籲防範「洗產地」

交通部長陳世凱要求加強人員訓練及查核，共同防範洗產地及違規轉運行為。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國關稅衝擊海空航運，交通部今天（25日）說明，因應潛在的運輸需求，會提供業者獎勵誘因來爭取商機，若有出現急單也會全力協助。交通部也點出，要特別注意防範「洗產地」等違規轉運行為。

交通部航政司今天說明，航港局及民航局在本月18日已召開國際海運疏運平穩工作小組會議、美國實施對等關稅政策對空運影響及相關因應會議，交長陳世凱也在4月22日召開「美國實施對等關稅政策對海空運影響及因應座談會」，邀集海空運相關公協會及海空運承攬業者與經濟部與財政部等部會進行交流。

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交通部指出，儘管目前美方關稅措施已宣布暫緩90日實施並維持部分國家稅率在10%，但政策走向仍具高度不確定性，我國對外貿易高度仰賴海運與空運作為支撐主軸，此波美國關稅政策調整，連帶牽動我國整體海空運輸營運狀況與佈局。

據了解，海空運業者多表示目前營運狀況雖有小幅波動，仍屬穩定。座談會針對海空運公協會及業者提出協助航空公司機動調整貨運航線、提供獎勵措施爭取貨源來台轉運、提供貨櫃儲放空間促成臺灣成為空櫃發櫃中心，以及加強原產地認定之宣導說明、查核應兼顧通關效率等意見。

陳世凱要求民航局、航港局、機場公司及港務公司偕同海空運相關業者掌握市場變化，協助業者增加營運彈性；因應潛在運輸需求，提供獎勵誘因，爭取商機；掌握供應鏈重組契機，備妥場域空間。

另外，也要求加強人員訓練及查核，共同防範洗產地及違規轉運行為；密切關注美方及各國關稅變化，即時啟動跨部會應變機制等。

交通部航政司副司長盧清泉表示，會中根據業者反映，目前營運狀況雖然有小幅波動，仍屬穩定，船班訂位率也還有9成，預估6月中或6月底可能出現的急單，業者若有需求，交通部都會給予協助。

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