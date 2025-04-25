遭金融業抵制 Google：積極執行廣告實名制 推動跨平台打詐

Google與數發部今日舉行2025 Google 亞太防詐論壇。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不堪社群平台冒名詐騙氾濫，去年11月公股銀行龍頭兆豐銀行率先發難，宣布抵制Google、Line、Facebook等社群平台廣告，Google今日指出，早自2020年起就執行廣告實名制，2022年進一步與金管會推動金融廣告驗證，但網路冒名詐騙使用隱晦的文字，更透過跨平台操作，必須執行跨平台合作打詐才可提高勝算，經由Google的說明，金融業者均有所了解。

Google與數發部今日舉行2025 Google 亞太防詐論壇，分享過去1年的防詐成果，並邀請產業、學界及生態系的合作夥伴，分享打詐的經驗。

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Google 台灣總經理林雅芳指出，Google自2020年起逐步落實廣告實名制，包括2020年在全球推出廣告客户驗證計畫，超過90%的Google廣告來自已驗證廣告主，2022年台灣進一步實施「金融廣告驗證」，只要是刊登金融商品，必須是要金管會核准的金融機構才可刊登，但多數詐騙廣告，都是以「隱晦」的詞語在灰色地帶遊走。

Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White解釋，這類詐騙廣告都透過跨平台操作，例如先在社群平台刊登廣告，接下來引導至LINE加入群組，之後則再進一步至whatsapp等通訊軟體一對一私聊，換言之，詐騙業者使用的詐騙廣告只是第一步，後續牽涉各種網路平台，因此，透過建置全球訊息交換平台，每個平台互享訊息，透過跨平台合作打詐，才可獲得更高的勝算。

針對金融業者的抵制，林雅芳表示，去年底google已陸續與各金融業者接觸說明，包括google的實名制政策，以及詐騙業者的手段，金融業者多已理解。

根據數發部統計，因持續運用AI工具掃描網路詐騙廣告，去年陸續公佈《詐欺犯罪危害防制條例》，並自113年11月30日施行網路廣告實名制認證規範，有效阻止控制高風險廣告數量。

數位部自112年12月29日開始「詐騙樣態分析」，於網路廣告平臺掃描詐騙案件，截至114年3月，整體高風險金融投資廣告掃獲案件數，自113年單週最高7萬7484件，下降至114年3月平均每週約1萬259件，降幅達87%；身分冒充詐騙廣告掃獲案件數已自113年單週最高3萬8139件，下降至114年3月平均每週約779件，降幅達 98%。

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