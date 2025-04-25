91萬戶自住房屋未設籍 財部宣布設籍期限延至6/2

財政部今舉辦「房屋稅開徵記者會」。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」自2024年7月施行，今年5月首次開徵，繳納期限至6月2日止。財政部今舉辦「房屋稅開徵記者會」，財政部賦稅署副署長陳慧綺表示，住家用房屋須設籍才能適用自住稅率，期限至3月24日止，但截至目前為止，尚有91萬戶未設籍，因此將設籍期限延至6月2日，請民眾把握時間設籍，並於設籍後向稅捐稽關提出申報。

為鼓勵房屋有效利用及合理化稅負，「囤房稅2.0」透過稅率調整，加重空閒置房屋持有成本，導引多屋族將空閒置房屋釋出至住宅及租賃市場。其中，自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權的使用權房屋並供該使用權人自住使用者為1.2%；本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋供自住且房屋現值在一定金額以下者，即單一自住房屋，稅率為1%。

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不過，「囤房稅2.0」新增自住房屋須設籍的要件，財政部官員表示，去年自住房屋共721萬戶，但截至目前為止，已設籍約630萬件，還有91萬戶尚未設籍，因此將設籍期限由3月24日延至6月2日，請民眾把握時間辦理戶籍登記，並於設籍後向稅捐稽關提出申報。

根據統計，今年房屋稅開徵963.11萬件、年增1.95%，稅額1028.42 億元、年增12.87％；全國住家用房屋中，自住房屋630.11萬件、稅額296.3億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為65.43％、28.81％，其中單一自住房屋308.74萬件、稅額約110.13億元；非自住房屋175.15 萬件、稅額為229.99 億元、分別件占18.18％及22.36％。

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