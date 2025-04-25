晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

長榮：美中關稅戰只會遞延需求 全年審慎樂觀

2025/04/25 15:59

圖左為長榮海運總經理吳光輝。（記者王憶紅攝）圖左為長榮海運總經理吳光輝。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）今日舉行法說，總經理吳光輝表示，中國運往美國的貨物多是剛性需求，預期美中關稅戰只是將需求遞延，另外，針對美國徵收中國製、中國籍船舶港口費一事，長榮指出，長榮旗下中國建造的船，目前部署在歐洲、亞洲，而加計未來3年的中國建造的船舶，低於20%，因此對於未來變化，會有彈性應對。

根據資料，中國出口到美國的貨量在泛太平洋航線的佔比已從 2017年的69% 降到 2024年的59%。這反映出「China Plus One」的策略正在進行，但供應鏈重組仍不容易，轉口貿易也仍然活躍。

吳光輝說，為應對關稅戰引發的市場波動，航運業目前採取空班、減班或撤線等措施，以適應需求變化。然而，這些調整牽動的不只是船期，還涉及船隊調動、港口泊位、內陸鐵路與卡車轉運，以及空櫃的調度，對整體供應鏈的穩定性構成挑戰。

吳光輝表示，長榮海運也同步加快航線優化、拓展區域市場、強化全球網絡，靈活配置艙位，同時提升轉運效率，來應對供應鏈變動與地緣政治風險，提升整體營運韌性。

針對USTR 301條款政策，吳光輝指出，美國USTR提出對特定船舶課徵港口費用，引起了全球關注。世界航運理事會（WSC）公開表示憂慮，指出該政策：擾亂既有的投資和營運安排，增加美國出口商的壓力，特別是農業產品，以淨噸位計費可能懲罰高效率船型，導致運輸成本上升，消費者最終買單。

吳光輝表示，長榮海運與海洋聯盟夥伴將根據市場需求，彈性調整艙位與船隊配置，確保服務品質與競爭力，降低政策不確定性的影響。

吳光輝說，長榮海運依據不同航線及市場的營運特性，選擇具競爭優勢的船型進行布局。整體船隊中，屬中國船廠建之船舶，目前皆布署在歐洲及亞洲區域航線，並未配置於美國航線。此外，若將經董事會核准並依法公告之未來3年內預計交付的新造船計入計算，中國造船的占比預估在20%左右，為因應潛在市場變化提供充足彈性。

長榮第1季累計合併營收則為1099.99億元，年增24.10%。長榮去年EPS為64.87元，創史上第2高紀錄，董事會決議將配發現金股利每股32.5元，以長榮今天收盤價204.5元計算，現金殖利率高達15.89%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財