名師解盤》蔡明翰：回升過程驚驚漲 量能仍需觀察

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

昨晚美股出現強勁表現，主要2大因素，第1是聯準會官員釋出比較鴿派言論，提及美國經濟數據維持穩健態勢，尤其在通膨數據，認為聯準會有機會在6月就降息，另外是初領失業救濟金人數的公布，符合市場預期，看起來美國就業市場穩健，經濟面沒有太大疑慮，帶動整個美股出現比較強勁反彈，回過頭來，亞股週五間接受到激勵而走揚，其中台股部分，跟科技類股比較有直接相關性，所以台股在亞股之中表現算是相對強勢，加權指數跳空開高後，維持高檔震盪整理，指數漲回到月線之上，轉為多頭格局。

但回歸成交量能，還是偏低水準，回到盤面結構，整個電子族群是盤面重心，從電子權值股到帶動中小型族群，電子都有強勢表現，電子成交比重回升到7成之上，這是過往多頭格局開始的跡象，確實能夠帶動未來市場信心，目前市場可能比較擔憂，就是大漲過程中，量能仍維持偏低水位，但要提醒投資人，就過往經驗，指數有比較長期拉回，技術面轉為空頭，回升過程一定會維持驚驚漲格局，最重要關鍵點，目前在指數技術線型遭受破壞之後，無論是散戶還是外資，都會維持比較保守格局。

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剛剛提到，散戶在融資持續退場之後，短時間應該還是會維持比較觀望態勢，不會進場，外資過往經驗也是，必須等待指數驚驚漲，來到季線附近，確認整個趨勢有反彈轉為回升之後，外資才會有大幅回籠買超機會，在那個時間點，大盤成交量能才會有效回升，但就過去經驗，等到指數來到季線，甚至漲回到季線以上，成交量能擴增，通常都是低點以來反彈過3分之2之後，量能才會有效回升。

目前角度，從底部回升過程中，量能還是維持比較低迷的水準，投資人不要過度擔憂，還是要重升，指數震盪拉回，還是可以持續逢低布局，未來關注焦點，還是在5月初晶片關稅，股市可能利空，還可能打第2隻腳，建議投資人在手上還是要持有一定現金，近期震盪拉回時間點，再做逢低布局。

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