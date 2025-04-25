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金屬與淨水雙驅動 溢泰去年營收獲利雙創新高

2025/04/25 15:56

金屬與淨水雙驅動，溢泰去年營收獲利雙創新高。（業者提供）金屬與淨水雙驅動，溢泰去年營收獲利雙創新高。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃股溢泰實業（7818）公告去年財報，全年營收131.42億元、年增9.47%，毛利率31.39%，稅後淨利達11.86億元、年增91.60%，每股稅後盈餘（EPS）8.12元、年成長幅度達83.71%，營收、獲利雙創歷史新高，首季營收年增率也逾1成。

溢泰執行長林于鈞強調，雖然全球經濟前景仍充滿變數，憑藉多年製造經驗與市場彈性應對能力，有信心在變動中維持穩健成長，持續為營運注入動能。

為激勵員工與留才，溢泰去年12月辦理員工認股權憑證發行，因應認列員工酬勞成本約1.64億元，對EPS造成約1.12元的稀釋效應。若排除此項一次性成本，全年EPS實際可達9.24元，獲利接近1個股本；此外，溢泰在產品策略以及製程上有所調整，毛利率31.39%較前一年成長3.58個百分點。

溢泰核心業務涵蓋淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大領域，並於台灣、美國、澳洲、中國與泰國設有生產據點。以去年營收結構來看，淨水事業群約佔57%，較2023年成長17%；金屬事業群約佔36%，較2023年成長22%；工業水處理事業群則約佔7%。

此外，近年來SUV車款銷量逐年攀升，而搭配戶外生活與運動所需的車載裝備也呈現大幅成長，溢泰旗下美國車載裝備品牌Yakima，光是去年上半年的自行車架及側邊帳的銷量已超越2023年全年總合，年度銷售十分亮眼。同時，客戶涵蓋美系、日系、歐系、中系等知名大廠的金屬業務，去年由於市場終端庫存逐漸回到正常水位以及擴大與車廠合作OEM產品的貢獻下，帶動出貨大幅上揚，成為去年營運成長重要關鍵。

展望2025年，溢泰指出，面對國際局勢的不確定性，採取「多據點、多產品」的靈活製造策略，未來可依據客戶需求於台灣、中國及泰國生產淨水與金屬產品；此外，位於屏東、專責處理工業廢水的活性碳再生工廠也已接近完工，並同步進行相關體系認證，預計於今年內正式投產，挹注營收成長動能。

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