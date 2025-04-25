囤房稅2.0助攻！今年房屋稅開徵稅額首破千億 年增12.87％

「囤房稅2.0」今年5月首次開徵。財政部今舉辦「房屋稅開徵記者會」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」自2024年7月施行，今年5月首次開徵。財政部今舉辦「房屋稅開徵記者會」，根據統計，今年房屋稅開徵963.11萬件、年增1.95%，稅額1028.42 億元、年增12.87％；全國住家用房屋中，自住房屋630.11萬件、稅額296.3億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為65.43％、28.81％，其中單一自住房屋308.74萬件、稅額約110.13億元；非自住房屋175.15 萬件、稅額為229.99 億元、分別件占18.18％及22.36％。

為鼓勵房屋有效利用及合理化稅負，「囤房稅2.0」透過稅率調整，加重空閒置房屋持有成本，導引多屋族將空閒置房屋釋出至住宅及租賃市場。其中，自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權的使用權房屋並供該使用權人自住使用者為1.2%；本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋供自住且房屋現值在一定金額以下者，即單一自住房屋，稅率為1%。

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至於非自住的住家用房屋，如屬出租申報租賃所得達當地一般租金標準或繼承取得共有，稅率為1.5%至2.4%；如屬起造人持有待銷售房屋，於起課房屋稅2年內為2%至3.6%；其他住家用房屋為2%至4.8%。供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所用房屋，稅率為3%至5%。 供人民團體等非營業使用房屋，稅率為1.5%至2.5%。

根據財政部統計，114年期房屋稅課稅所屬期間為113年7月1日至114年6月30 日，全國開徵件數總計963.11萬件、年增18.46萬件或1.95％，開徵稅額1028.42億元、年增117.25億元或12.87％。六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與113年期比較，件數增加最多為台中市，增加3.94萬件或3.29％；稅額增加最多為台北市，增加19.57 億元或11.09％。

財政部指出，全國住家用房屋部分，自住房屋件數 630.11萬件、稅額約296.30億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為65.43％、28.81％，其中全國單一自住房屋件數308.74萬件、稅額約110.13億元；非自住之住家用房屋件數175.15 萬件、稅額為229.99 億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為 18.18％、22.36％，其中出租申報租賃所得達租金標準或繼承取得共有房屋件數18.46萬件、稅額為3.64億元、起造人待銷售5.96萬件、稅額為16.08億元、其他非自住住家用房屋件數134.95萬件、稅額為201.23億元、不計入全國總持有應稅房屋戶數及適用差別稅率房屋件數15.78萬件、稅額為9.04億元；公益出租房屋件數18.76萬件、稅額為7.11億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為1.95％、0.69％。

另，非住家用房屋部分，其中營業用房屋件數100.42萬件、稅額為388.69億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為10.43％、37.8％；私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數 2.78 萬件、稅額 13.71 億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為 0.29％、1.33％；人民團體等非住家非營業用房屋件數 35.89 萬件、稅額為 92.62 億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為3.72％、9.01％。

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