晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

養兒不如存股？銀髮族逾3成有股利 人均股利27.8萬元

2025/04/25 14:33

據財政部統計，2022年度65歲以上高齡有股利所得者136萬人、占33.3%，平均每人股利所得約27.8萬元。（記者鄭琪芳攝）據財政部統計，2022年度65歲以上高齡有股利所得者136萬人、占33.3%，平均每人股利所得約27.8萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕據財政部統計，2022年度65歲以上高齡有所得者232.5萬人、占高齡人口5成7，平均每人所得32.05萬元；其中有股利所得者136萬人、占33.3%，且高齡者總所得以股利所得3778億元最多、占總所得逾5成，換算平均每人股利所得約27.8萬元；其中，男性平均股利37.9萬元，女性僅約19.4萬元，相差1.95倍。

財政部表示，根據衛福部「老人狀況調查」，2022年65歲以上者主要經濟來源多為「本人」、約占6成5，包含自己的退休金或軍公教等年金給付，以及自身儲蓄、利息、租金、投資所得或商業保險給付。

根據綜所稅申報資料，2022年高齡有所得者232.5萬人、占高齡人口的5成7，以有利息所得者170.7萬人、占41.8%最多；其次為股利所得136萬人、占33.3%；薪資所得僅38.5萬人、占9.4%，因高齡者多已退離職場。若與2013年相較，財政部表示，高齡有所得人口增加58.2%，各類所得的擁有人數中，以薪資所得成長1.5倍最高，股利所得增近1.1倍次之。

各類所得中，財政部統計，2022年高齡者以股利所得3778億元最多、占總所得7452億元約50.7%，若加計利息、租賃所得，3項被動收入合占69.8%。與2013年相較，股利、薪資所得額各增3倍及2.3倍，主因高齡人數上升，加上企業股利發放增加，以及薪資調升；不過，隨著利率下降，利息所得減少2.1%，影響所及，9年來股利及薪資所得占比各增17.7個及5.6個百分點，利息所得減少18.3個百分點。

按性別觀察，2022年高齡女性有所得者128.9萬人、占比55.4%，高出男性10.8個百分點，其中女性有利息所得、股利所得者多於男性，但男性有薪資所得、租賃及權利金所得者則多於女性。與2013年相較，4項所得女性人數的增幅都超過男性，尤以薪資所得者增2.3倍最多，股利、租賃所得者各增約1.2倍。

財政部表示，2022年高齡者每人平均總所得為32.05萬元，平均股利所得27.8萬元。以性別觀察，高齡男性人均總所得45.9萬元，女性為20.9萬元，且平均各類所得額亦是男高於女，其中股利所得男性人均為37.9萬元、女性人均19.4萬元，差距約1.95倍。

財政部表示，若將2022年高齡所得的總所得（不含免稅所得、移轉收入等）由低至高排列，並切分為10等分位，較低的第1至9等分位平均所得在39.8萬元以下，但金字塔頂端的第10等分位，即最高10%平均所得達238萬元，且最高10%高齡所得者，囊括整體高齡者薪資所得的77%、82%股利所得及70%租賃所得，可能因當中有高層管理人員、專業人士，或藉由投資獲取可觀的股利所得。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財