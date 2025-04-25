養兒不如存股？銀髮族逾3成有股利 人均股利27.8萬元

據財政部統計，2022年度65歲以上高齡有股利所得者136萬人、占33.3%，平均每人股利所得約27.8萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕據財政部統計，2022年度65歲以上高齡有所得者232.5萬人、占高齡人口5成7，平均每人所得32.05萬元；其中有股利所得者136萬人、占33.3%，且高齡者總所得以股利所得3778億元最多、占總所得逾5成，換算平均每人股利所得約27.8萬元；其中，男性平均股利37.9萬元，女性僅約19.4萬元，相差1.95倍。

財政部表示，根據衛福部「老人狀況調查」，2022年65歲以上者主要經濟來源多為「本人」、約占6成5，包含自己的退休金或軍公教等年金給付，以及自身儲蓄、利息、租金、投資所得或商業保險給付。

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根據綜所稅申報資料，2022年高齡有所得者232.5萬人、占高齡人口的5成7，以有利息所得者170.7萬人、占41.8%最多；其次為股利所得136萬人、占33.3%；薪資所得僅38.5萬人、占9.4%，因高齡者多已退離職場。若與2013年相較，財政部表示，高齡有所得人口增加58.2%，各類所得的擁有人數中，以薪資所得成長1.5倍最高，股利所得增近1.1倍次之。

各類所得中，財政部統計，2022年高齡者以股利所得3778億元最多、占總所得7452億元約50.7%，若加計利息、租賃所得，3項被動收入合占69.8%。與2013年相較，股利、薪資所得額各增3倍及2.3倍，主因高齡人數上升，加上企業股利發放增加，以及薪資調升；不過，隨著利率下降，利息所得減少2.1%，影響所及，9年來股利及薪資所得占比各增17.7個及5.6個百分點，利息所得減少18.3個百分點。

按性別觀察，2022年高齡女性有所得者128.9萬人、占比55.4%，高出男性10.8個百分點，其中女性有利息所得、股利所得者多於男性，但男性有薪資所得、租賃及權利金所得者則多於女性。與2013年相較，4項所得女性人數的增幅都超過男性，尤以薪資所得者增2.3倍最多，股利、租賃所得者各增約1.2倍。

財政部表示，2022年高齡者每人平均總所得為32.05萬元，平均股利所得27.8萬元。以性別觀察，高齡男性人均總所得45.9萬元，女性為20.9萬元，且平均各類所得額亦是男高於女，其中股利所得男性人均為37.9萬元、女性人均19.4萬元，差距約1.95倍。

財政部表示，若將2022年高齡所得的總所得（不含免稅所得、移轉收入等）由低至高排列，並切分為10等分位，較低的第1至9等分位平均所得在39.8萬元以下，但金字塔頂端的第10等分位，即最高10%平均所得達238萬元，且最高10%高齡所得者，囊括整體高齡者薪資所得的77%、82%股利所得及70%租賃所得，可能因當中有高層管理人員、專業人士，或藉由投資獲取可觀的股利所得。

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