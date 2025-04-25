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AI助攻打詐 2024年「假冒名人」詐騙廣告大減95％

2025/04/25 14:33

Google與數發部今日舉行2025 Google 亞太防詐論壇，圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White（記者李靚慧攝）Google與數發部今日舉行2025 Google 亞太防詐論壇，圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全國積極打詐，氾濫的網路廣告詐騙更是首要目標，數位發展部部長黃彥男今（25）日指出，經由立法及與Google等業者的公私協力合作，過去1年在網路廣告平台中的「假冒名人」詐騙廣告大量下降，減幅高達95%、投資詐騙也減少近90% ，希望此數據可持續減少。

Google與數發部今日舉行2025 Google 亞太防詐論壇，分享過去1年的防詐成果，並邀請產業、學界及生態系的合作夥伴，分享打詐的經驗。

Google在會中發布「2024年廣告安全報告」，報告指出，透過AI工具的協助，2024年因「違反政策」遭移除及限制的網路廣告高達142億則，是2023年55億則的2.5倍，其4.15億則為詐騙廣告，也讓詐騙廣告檢舉數量大降90%；2024年多達3920萬個廣告用戶遭停權，其中有500萬個詐騙相關帳戶。

Google 台灣總經理林雅芳在簡報中指出，針對台灣市場相當氾濫的「名人詐騙廣告」，Google自2023年11月以來，陸續進行超過30次的政策更新，去年總計遭停權的廣告帳戶逾70萬個。

對於頻受質疑的「廣告主真實身分是誰」的問題，林雅芳指出，Google 去年起執行「廣告主身分驗證計畫」，針對投資詐騙頻傳，Google 自2022年起，規定廣告主若要刊登金融商品，必須取得金管會認證，才能刊登。一般網路用戶，則可至「廣告資訊公開中心」查詢廣告主的身分。

黃彥男指出，數發部開發的「網路詐騙通報查詢網」，已自於114年4月7日起開放第二次公開測試，供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙廣告，同時利用人工、程式及AI等方式，對可疑訊息分流，將可疑訊息交由政府機關或各業者處理，快速下架詐騙內容。

統計至114年4月9日止，民眾通報13萬8782則疑似詐騙訊息，已有逾7萬則經確認為詐騙並由數發部通知平臺下架。

此外，在處理詐騙訊息的過程中，難度最高的就是如何確認該網頁「冒名」，黃彥男說，為遏止冒名詐騙，數發部去年5月啟用「公眾人物反詐通報專用信箱」服務，透過專用信箱與公眾人物取得直接聯繫，未來看到冒名網頁，就可直接詢問「本人」即時確認，截至114年4月9日為止，已與476位名人或企業建立通報管道，可達到快速下架涉詐偽冒內容的目標。

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