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捐錢給美財政部是關稅談判解方？卓榮泰承諾：我們不會做

2025/04/25 15:04

行政院長卓榮泰強調，產業支持方案是用於研發、轉型、開發，會在談判時向美方說明。（資料照）行政院長卓榮泰強調，產業支持方案是用於研發、轉型、開發，會在談判時向美方說明。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委黃珊珊今天在立法院質詢表示，美國總統川普指控的8項非關稅作弊手段包含補貼，對於政院編特別預算挹注產業是否會被美方認定為關稅壁壘，進而要求台灣取消補貼。行政院長卓榮泰回應，產業支持方案是用於研發、轉型、開發，會在談判時說明；對於是否會對美財政政部捐款，卓也承諾，我們不會做。

黃珊珊質詢指出，美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）提出不能報復、開放市場、增加國防預算和軍購、加碼對美投資、向美國財政部捐款等5個途徑，台灣除了向財政部捐款以外都有做。

黃珊珊詢問卓榮泰，5樣做了4樣，這樣夠了嗎？是否能在接下來談判得到好處或少損失一點？卓榮泰回應，向外國政府捐款，「我們不會做」，但不論是採購、投資、增加國防預算，都會依照我國財政能力及需求。

黃珊珊表示，美國總統川普日前提出八大關稅壁壘，其中包含出口補貼的部分，會不會變成對美的貿易壁壘？這個補貼是對國內企業的救命丸，如果被美國認定是關稅壁壘，它可能要求我們取消補貼，這930億可能會變成廢紙。卓榮泰說，這點也會在談判時說明。

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