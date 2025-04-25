房屋稅新制5月開徵 台東逾萬戶未設戶籍被增稅

台東稅務局已寄發6萬1千多戶的房屋稅單，當中有1萬1千多戶未設戶籍而增稅。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕房屋稅新制將在5月開徵，未設戶籍的房屋將被大幅增稅。台東稅務局已寄發6萬1千多戶的房屋稅單，當中有1萬1千多戶未設戶籍而增稅。因部分民眾反映不知訊息，稅務局表示，賦稅署正研議放寬至6月2日前設籍，若有發布，民眾可把握機會設籍。

房屋稅將於5月開徵，民眾需於3月24日前完成設籍登記，才可適用自用住宅1%或1.2%的優惠稅率，並需符合房屋未出租或作營業使用；供本人、配偶或直系親屬居住，並設籍；本人、配偶及未成年子女全國合計3戶內，共三大條件才適用1%或1.2%優惠稅率。如果未設戶籍則被核定為非自住的房屋，而且依全國歸戶的總戶數按非自住住家的不同稅率級距課稅，從2.6％起跳，最高稅率為4.8％。

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稅務局為協助民眾節稅，在去年9月清查出有1萬多戶無戶籍房屋面臨增稅，主動寄發輔導函告知屋主，年底又寄一次輔導函。代理局長鄭春祝說，兩次告知後，有約3成的房屋新設立戶籍，但到今年3月24日的最後期限，仍有1萬1918戶未設戶籍，其中有5千多戶屬於1人多屋，直接適用2.6％起跳稅率。另外，有1萬7217戶獲減稅，從1.2%降到1%。

鄭春祝說，部分民眾是因設籍離島，享有離島機票船票等補貼，但在非離島同時擁有房屋，如果將戶籍遷出離島，就喪失補助資格，自已衡量後，決定不遷戶籍。也有不少屋主在接到稅單後，才知道被加稅，並且說不知道房屋稅新制。

鄭春祝表示，已經將相關民意反映給賦稅署，據了解，賦稅署考量新制是首年實施，研議放寬設籍期限到房屋稅繳款最後一天，也就是6月2日前設籍的，仍適用優惠稅率。這部分仍待賦稅署發布才能確定。

鄭春祝說，多屋主不設籍，仍有節稅管道，就是將房屋出租，若將房屋出租供住家用並申報租賃所得達到當地租金標準，即可享有1.5%至2.4%的優惠稅率；以最新的房屋租金標準為例，台東縣房屋租金標準為房屋評定現值的17%。若某住宅用房屋評定現值為100萬元，房東於5月申報綜合所得稅時，年度租金所得達到17萬元以上，享有優惠稅率。但必須在房屋稅開徵前40日內向稅務局申請，且須於5月份申報綜合所得稅，才能當期享有低稅率優惠。

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