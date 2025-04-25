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7-ELEVEN全店集點攜手「貓貓蟲咖波」 逾60款商品開搶

2025/04/25 14:06

7-ELEVEN全店集點攜手「貓貓蟲咖波」，推出66款居家生活、外出、餐桌、3C四大系列的限定週邊。（7-ELEVEN提供）7-ELEVEN全店集點攜手「貓貓蟲咖波」，推出66款居家生活、外出、餐桌、3C四大系列的限定週邊。（7-ELEVEN提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕看好「貓貓蟲咖波」可愛魅力席捲年輕客群，7-ELEVEN全店集點攜手「貓貓蟲咖波」，推出66款居家生活、外出、餐桌、3C四大系列的限定週邊，「咖波」鐵粉們5月1日準備開搶。

7-ELEVEN表示，自5月1日凌晨0點起至6月10日24：00止推出「會員當筆購」，消費/繳費/EC寄取件，當筆加價89元可獲得超可愛「限量咖波扣扣仔組合包」，可隨機獲得鞋帶扣、集線器、吊飾等配件1入及隨機2入搭配各種食物造型的貓貓蟲咖波、狗狗圖樣的「扣扣仔」，扣扣仔全套共有16款隨機出貨。

自5月1日下午15點起至5月11日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要具備OPENPOINT會員身份就可加購週邊商品，咖波粉絲可快速整套蒐藏。

在地藝術家亞拉所創造的「貓貓蟲咖波」，外表像貓又像毛毛蟲的小怪物，獵奇又可愛的風格深受大眾喜愛，迄今坐擁近200萬粉絲，7-ELEVEN繼開設台北和高雄咖波主題店後再度與「貓貓蟲咖波」深度合作。

自5月1日起展開「貓貓蟲咖波百變甜心集點活動」以餅乾、甜甜圈、可麗露、馬卡龍、珍珠奶茶等全新甜點療癒元素，並與Nikko、OUTDOOR、infoThink、Traveler’s Choice、甜蜜約定等質感品牌聯名開發商品，帶來療癒萌主「貓貓蟲咖波」一系列百變甜心週邊商品。

此次「貓貓蟲咖波百變甜心集點活動」共有超過60款用品，包括「摺疊收納櫃」、「造型擦手巾」、「夾心餅乾坐墊」、「造型香氛公仔蠟燭」、「旋轉藍牙音箱」、，還有時下年輕族群最愛的包掛「吃飽飽絨毛造型掛飾」、「甜點造型零錢包」等。

餐桌系列同樣以甜點主題設計，包括「不鏽鋼餐具」、「公仔陶瓷收納罐」、「造型陶瓷烤盤」等，同時特別為上班族和學生族群開發與infoThink訊想科技品牌聯名的3C週邊商品，「三合一磁吸充電盤」、「公仔數字電子鐘」、「藍牙無線鍵盤」、「藍牙無線滑鼠」、「防塵蓋快充延長線」、「智慧快充口袋行動電源」、「智能快速充電器」7款實用小物。

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