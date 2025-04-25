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誰沒說實話！北京否認貿易談判 川普又親上火線爆料

2025/04/25 14:25

在北京否認美中雙方進行貿易談判，川普又親上火線稱正在進行中（美聯社）在北京否認美中雙方進行貿易談判，川普又親上火線稱正在進行中（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易談判陷入羅生門，中國商務部與外交部同步表示，目前中美之間根本不存在任何經貿談判，不過，美國總統川普週四（24日）又親上火線駁斥中方說詞，並聲稱「他們今天早上開了會，我們也一直在與中國會面」。

美國總統川普週二轉變立場，表示他願意大幅下調對中國的145％關稅；他說，「我們將與中國達成公平協議」，至於何時降關稅，「取決於他們」。中國外交部發言人郭嘉昆昨回應，「這些都是假消息，兩國沒有展開關稅磋商或談判，更談不上達成協議」。

CNBC報導，對於中方表示，美中雙方並未進行談判，川普告訴記者，「他們今天早上開了會……『他們』是誰並不重要。我們可能會稍後透露，但他們今天早上開了會，我們也一直在與中國會面」。

中國商務部發言人何亞東週四表示，目前中美之間根本沒有任何經貿談判，有關雙邊會談取得進展的「所有說法」都應被駁斥。

何亞東指出，如果美國真的想解決問題，就應該取消針對中國的所有單邊措施。

根據中國官方媒體報道，商務部的言論與中國外交部發言人郭家坤的言論相呼應。郭家坤週四下午表示，目前沒有正在進行的談判。

兩位發言人都堅持官方立場，表示中國願意與美國對話，但前提是北京受到平等對待。

經濟學人智庫中國首席經濟學家蘇悅表示，中國肯定希望看到貿易戰降溫，因為這會對兩國經濟造成損害。然而，由於川普政策的不一致以及他真正想要什麼的不明確，中國的戰略已經從關注‘你需要什麼’轉向關注‘我需要什麼’。他們要求美國取消‘單邊’關稅反映了這種轉變。”

蘇指出，我們還需要認識到，就中美關係而言，這是中國『不惜一切代價』的時刻。如果美國繼續加劇緊張局勢，中國採取更強硬的立場，我不會感到驚訝。

另法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建偉表示，從中國的角度來看，任何有意義的談判都可能要求美國將關稅降至之前的20%，甚至更低的水平。

然而，對於川普政府來說，過度降低關稅可能會引發令人不安的問題：如果我們最終回到原點，對抗的意義何在？

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