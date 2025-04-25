國銀助攻中小企業週轉 前3期優惠利率2.88％

為協助解決工程業面臨資金週轉的窘境，台新銀行提供限時優惠利率、前3期2.88%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於工程業因行業收款性質特殊，例如：室內裝潢、冷凍空調、土木水電等，時常面臨資金週轉的窘境。因此，台新銀行表示，特別針對工程業推出資金活水專案，提供最高600萬的融資額度，文件備齊最快4小時核准，即時支援資金調度，即日起至6月30日，透過活動網頁申辦，可適用限時優惠利率、前3期2.88%。

國銀助攻中小企業週轉。根據經濟部《中小企業白皮書》最新資料顯示，臺灣中小企業達167.4萬家，占整體企業98.88%，其中工程業為家數前3大之行業，銷售額在所有行業中、也位居第3，足見其對整體經濟重要性。

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對此，台新銀行指出，工程業營運方式及財務結構較為特別，例如：室內裝修公司通常會外包工班施作，並依施作進度墊付工班薪資與材料費用，之後，再依工程進度向業主收款。

除了應收、付款天期落差容易造成週轉困難，也可能發生工程施作期間，被業主要求重新修改施作方式、材料或設計，而大幅增加公司墊付的費用，造成突如其來預算外支出的壓力。

除此之外，水電、電料工程業者進入案場前，會需要資金添購材料；冷凍空調業者為了部署旺季業績會於淡季增加存貨，容易形成季節性現金斷鏈。

台新銀行表示，透過客戶提供承包商與業主的工程合約或在建工程明細來強化風險評估，改善工程業以往融資處處碰壁的情形，並且配合工程回款週期，提供最長貸款期間60期，以減輕工程業還款壓力。

此外，藥局融資專案「飛藥貸」、網路賣家品牌「電商eMoney」，已連續13年獲得經濟部「信保金質獎」肯定，全力支持中小企業取得週轉資金，協助擴大營運規模提升競爭力。

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