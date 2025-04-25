晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

加油族注意！下週國內油價不調漲或小漲0.1元

2025/04/25 12:28

下週油價估不漲或漲0.1元、柴油漲0.2-0.3元。（記者林菁樺攝）下週油價估不漲或漲0.1元、柴油漲0.2-0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到國際油價上漲，中油持續吸收，估計下週汽油實際不調漲或調漲0.1元，柴油調漲0.2到0.3元。

國際油價因美國針對伊朗實施另一波制裁、美國總統川普考慮對中國大幅調降關稅而上漲。

中油累算至4月25日的調價指標7D3B週均價為68.27美元，較上週67.03上漲1.24美元；本週新臺幣兌美元匯率為32.495元，較上週32.537元升值0.042元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元。

但中油公司啟動平穩措施，預計下週汽油實際不調漲或調漲0.1元，柴油調漲0.2到0.3元。

92無鉛汽油每公升28.3或28.4元、95無鉛汽油每公升29.8或29.9元、98無鉛汽油每公升31.8、31.9元、超級柴油每公升27.1或27.2元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財