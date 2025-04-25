加油族注意！下週國內油價不調漲或小漲0.1元

下週油價估不漲或漲0.1元、柴油漲0.2-0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到國際油價上漲，中油持續吸收，估計下週汽油實際不調漲或調漲0.1元，柴油調漲0.2到0.3元。

國際油價因美國針對伊朗實施另一波制裁、美國總統川普考慮對中國大幅調降關稅而上漲。

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中油累算至4月25日的調價指標7D3B週均價為68.27美元，較上週67.03上漲1.24美元；本週新臺幣兌美元匯率為32.495元，較上週32.537元升值0.042元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元。

但中油公司啟動平穩措施，預計下週汽油實際不調漲或調漲0.1元，柴油調漲0.2到0.3元。

92無鉛汽油每公升28.3或28.4元、95無鉛汽油每公升29.8或29.9元、98無鉛汽油每公升31.8、31.9元、超級柴油每公升27.1或27.2元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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