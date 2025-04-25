逼宮川普！企業CEO集體下砍獲利 警告關稅戰會毀了一切

統計顯示，有超過90%的公司在財報電話會議上提及關稅影響，「衰退」一詞的提及率從去年第4季的不足3%飆升至44%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於川普關稅政策帶來的成本飆升，和消費者信心動搖，本輪財報季以來，美國多家企業巨頭密集下調獲利預期，涵蓋消費品、航空、能源、電信等多個領域，統計顯示，有超過90%的公司在財報電話會議上提及關稅影響，「衰退」一詞的提及率從去年第4季的不足3%飆升至44%，並警告關稅戰會毀了一切。

基金管理公司TCW Group信貸研究主管Steven Purdy向媒體表示，CEO們目前“非常不開心”，他們不知道未來幾個月是會進入1個全新的世界秩序，還是這一切最終感覺像1場噩夢。

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外媒報導，川普關稅陰影籠罩，企業巨頭紛紛拉響獲利預警，企業普遍警告供應鏈受阻、成本增加，並對經濟前景表示擔憂。

FactSet數據顯示，在標普500指數成份股公司中，截至統計時點，已有超過90%的公司在第1季財報電話會議上提及關稅影響，「衰退」一詞的提及率也從去年第4季的不足3%飆升至44%。

而關稅所造成的衝擊，首當其衝的是消費品公司，為此，消費品巨頭已率先繳械，下調業績指引，在本輪財報季中，寶潔、百事，甚至墨西哥風味快餐連鎖Chipotle等公司紛紛下調了全年業績指引。

寶潔將其歸咎於更緊張的消費者短期內減少消費，以及關稅對其成本結構和盈利能力的影響，財務長Andre Schulten在電話會議上表示，消費者採取『觀望』態度並非不合邏輯，我們看到零售商的客流量下降」

百事公司同樣指出，「低迷的」消費者情緒以及關稅是其下調全年核心固定匯率每股盈餘預期的原因。

作為首批公佈業績的大型上市餐飲公司，Chipotle也下調了全年同店銷售成長預期的上限。公司高層表示，由於消費者對自身財務狀況的擔憂加劇，客流量從2月開始放緩，這一趨勢已延續至4月。

除消費品產業之外，運輸、能源、電信、家居裝潢建築和工業製造等領域的公司也紛紛在財報電話會議上向華爾街發出警告。

航空業方面，美國航空執行長Robert Isom表示，飛機成本已經過高，關稅“毫無道理”，公司因此撤回了2025年的財務指引，並表示不打算吸收這部分成本，也不認為客戶會歡迎。

此外，達美航空、西南航空和阿拉斯加航空也因美國經濟難以預測而撤回了指引，空中巴士美洲公司執行長Robin Hayes指出，全球範圍內的關稅將給改善產業供應鏈帶來「巨大壓力」。

運輸與工業方面，大型貨運鐵路集團Norfolk Southern表示，關稅可能減緩汽車和多式聯運貨櫃的運輸。波音公司則稱，貿易戰將迫使其為部分飛機尋找替代買家。

3M執行長William Brown坦言“關稅將是今年的逆風”，公司將透過調整生產、削減成本和漲價來應對。

RTX警告稱，若關稅持續至年底，其稅前營業利潤可能遭受高達8.5億美元的衝擊；通用電氣表示，將提價以抵銷約5億美元的額外成本。

能源方面，美國油田服務商Halliburton和Baker Hughes警告稱，貿易戰可能損害盈利、擾亂供應鏈並壓低油價。 Baker Hughes預計關稅可能導致公司今年息稅折舊攤提前利潤損失高達2億美元，約佔4%。通用電氣旗下的GE Vernova也表示，其成本今年可能增加高達4億美元。

電信與醫療方面，美國電信巨頭AT&T和Verizon警告稱，關稅可能提高手機和無線路由器的價格。 Verizon執行長Hans Vestberg明確表示，公司不打算承擔如此高昂的手機關稅；醫療器械製造商波士頓科學稱關稅將使其今年損失約2億美元。

建築方面，美國建築商PulteGroup執行長Ryan Marshall表示，關稅將使新房的平均售價增加約5000美元，並指出4月份的需求「更加波動且難以預測」。

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